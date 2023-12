Pistoia, altra impresa. Anche Napoli è sconfitta

L’Estra Pistoia si impone nel primo anticipo della 10ª giornata contro la Generazione Vincente Napoli Basket, che interrompe così una striscia di 4 vittorie consecutive. Pronti via e Moore (20 punti e 5 assist) mette subito in ritmo i suoi lunghi al ferro Ogbeide (14 punti) e Hawkins (11 punti, 7 rimbalzi e 4 assist) ma Ennis (10 punti, 4 rimbalzi e 5 assist) fa lo stesso in taglio e le combinazioni tra Owens (19 punti e 11 rimbalzi, 30 di valutazione) e Jaworski firmano il 4-7. Dopo il post-basso vincente dell’MVP UnipolSai di novembre, ossia Tomislav Zubcic (12 punti e 7 rimbalzi), Willis (18 punti e 8 rimbalzi) sale di colpi in penetrazione e dall’angolo replicando con la stessa moneta al croato e mantenendo l’equilibrio (11-12). Successivamente, Ennis dal palleggio accende un bel duello con Moore e le sue splendide letture dal palleggio per Ogbeide e Hawkins, prima che Lever (12 punti e 4 rimbalzi) con un gioco da tre punti e un tap-in, si metta in partita, sorpassando sul 21-19 Willis e compagni al termine dei 10’ iniziali del match. Il parziale della Generazione Vincente si prolunga fino allo 0-10, dato che Lever insacca anche una bomba e trova il taglio di Zubcic del +7, prima che un backdoor di Willis e l’energia di Della Rosa (10 punti) riaccendano l’Estra (22-28). Grazie al cecchino e contropiedista Moore, Pistoia si riporta ancora più vicina sul -3, Lever prosegue però nel suo show nel pitturato avversario e allora Willis insacca la bomba che accende il PalaCarrara per il 32-34. In seguito, si rimette in azione l’asse Ennis – Owens, Jaworski e Sokolowski sorprendono la difesa avversaria ma l’energia di Saccaggi e Moore mantiene l’equilibrio (37-40). Il tempo si chiude con un tap-in di Del Chiaro, che manda le squadre negli spogliatoi sul 39-40.

Nella ripresa, Owens fa valere le proprie abilità dall’arco e in volo per ribattere ai muscoli dell’omologo Ogbeide e all’’orgoglio di Moore, tenendo la parità a quota 44. Dopo un jumper di Wheatle, Zubcic e Owens ridanno il boost agli ospiti che rimettono la testa avanti sul 48-50. A seguito dell’ennesimo alley-oop chiuso da Owens, Del Chiaro insacca il tap-in che sblocca l’Estra ma Pullen (12 punti) e Sokolowski (7 punti e 7 rimbalzi) di potenza ed Ennis dalla lunetta lanciano la Generazione Vincente sul +8. A sigillare il quarto ci pensa quindi Della Rosa, che si fa tutto il campo e pesca un coniglio dal cilindro insaccando la tripla sulla sirena del 53-58.

Sulla scia di questa magia, Willis e lo stesso capitano biancorosso completano un break di 9-0 impreziosito con altre due triple, Pullen ribatte loro con tripla e jumper del nuovo +4 Napoli ma lo scatenato Della Rosa fa esplodere il PalaCarrara con altra tripla e assist per Ogbeide (64-63). Con una penetrazione di Willis e l’assist dello scatenato Della Rosa per il tiratore Hawkins, Pistoia sfrutta una serie di errori offensivi avversaria e un canestro e fallo da rimbalzo in attacco di Ogbeide vale il +8 locale a meno di 4’ dalla fine. Pullen e Jaworski non riescono a sbloccare Napoli, Hawkins ne approfitta mandando a bersaglio un tiro dalla media per sigillare un 14-0 di break, interrotto solo dalla bomba del 73-66 di Zubcic con 120” sul cronometro. Willis fallisce la replica dal palleggio, Pullen è bravo a guadagnare e a firmare i liberi del -5 ma Moore chiude la contesa con la pesantissima tripla del 76-68 entrando nell’ultimo minuto di partita. Le iniziative conclusive di Ennis, Pullen e Sokolowski da oltre l’arco dei tre punti non riescono a ricucire interamente lo svantaggio, dato che Moore non trema dalla lunetta. Finisce 81-76.

