Pistoia, che rimonta! Scafati crolla nella ripresa

Venti minuti di grandi difficoltà e poi la consueta anima infinita della Estra Pistoia riesce a ribaltare anche la Givova Scafati nell’anticipo della 17° giornata di LBA: al PalaCarrara, nella serata del rientro in campo di Jordon Varnado, finisce 78-71 per i biancorossi autori di una seconda parte di gara strepitosa, soprattutto grazie ai soli 11 punti concessi agli ospiti nel terzo periodo. Ed alla fine, sospinta dal gruppo degli italiani, l’Estra ha messo il naso avanti ed ha resistito anche all’ultimo rientro dei campani (71 pari) chiudendo i conti con l’unica tripla della serata di Charlie Moore nel tripudio. Pistoia che sale a 18 punti in classifica e fa un nuovo, e decisivo, passo verso la salvezza.

PRIMO TEMPO Coach Brienza prova a sparigliare le carte in partenza con Saccaggi in quintetto, nella serata in cui Jordon Varnado torna in campo dopo l’infortunio patito con Milano a fine novembre. Subito grande pressione difensiva a tutto campo di Scafati per cercare di togliere facili soluzioni ad Estra che dopo il 5-5 di Willis al 3’ dovrà sempre inseguire. Il pallone va nel pitturato con fatica e, quindi, si tira da fuori con Scafati che all’8’ trova un primo break sul 7-17 che diventa 10-21 al 10’ col primo canestro di Gentile.

Il secondo periodo si apre con l’intensità di capitan Della Rosa che ne segna 5 in fila (15-21) e la tripla di Varnado tiene l’Estra in scia (24-29 al 15’). Lì, però, si spegne la luce in attacco e Scafati costruisce un parziale di 12-0 che spacca la partita (24-41 con la tripla di Rivers). L’Estra prova a rianimarsi in chiusura di quarto e all’intervallo lungo il punteggio dice 31-43.

SECONDO TEMPO I biancorossi rientra dagli spogliatoi con un’altra intensità difensiva che mette alle corde la Givova: Hawkins e Willis aprono il quarto (36-43), Logan prova a ricacciare indietro Pistoia sul 43-50 ma un parziale chiuso da Wheatle rimette la partita sui binari dell’equilibrio (49-50 al 28’) col canestro di Hawkins, quasi sulla sirena, che dà fiducia ai biancorossi: 51-54 al 30’.

L’ultimo periodo vive sulla folata pistoiese guidata dagli italiani, gli eroi della promozione: la bomba di Saccaggi, 4 punti di Del Chiaro e il 3+1 di Willis valgono il vantaggio sul 62-58 al 33’. Da lì, si va avanti sull’equilibrio con l’Estra che trova canestri importanti da tre con Wheatle e Willis ma Scafati non molla e con Strelnieks firma di nuovo la parità a quota 71 al 37’. Ogbeide trova il nuovo vantaggio e quando Moore timbra, da tre, il canestro più importante della serata al PalaCarrara esplode la festa.

IL TABELLINO DI ESTRA – GIVOVA 78-71

PARZIALI (10-21, 31-43, 51-54)

ESTRA PT: Willis 15, Della Rosa 5, Moore 7, Dembelè ne, Saccaggi 3, Del Chiaro 5, Varnado 5, Wheatle 16, Hawkins 11, Ogbeide 11. All.: Brienza

GIVOVA SC: Imade ne, Morvillo ne, Gentile 6, Mouha, Pinkins 9, Rossato 7, Logan 11, Rivers 9, Nunge 3, Pini 2, Strelnieks 19, Gamble 5. All.: Boniciolli

ARBITRI: Attard (Siracusa), Nicolini (Palermo), Bartolomeo (Brindisi)

NOTE: Spettatori: 3683 (2222 abbonati, 1461 paganti). Usciti per 5 falli: nessuno.

UFF.STAMPA PISTOIA BASKET