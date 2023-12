Pistoia corsara a Treviso

Un colpo di quelli pesantissimi in chiave-salvezza per l’Estra Pistoia Basket 2000 che, per la prima volta nella storia, espugna il PalaVerde di Treviso superando la Nutribullet per 86-89 che arrivava a questo appuntamento da quattro vittorie consecutive e con un ambiente caldissimo. Nonostante problematiche di falli che hanno condizionato Charlie Moore per tutta la partita, l’Estra ha trovato tantissimo da Ryan Hawkins in avvio di gara e successivamente uno scatenato Derek Ogbeide alla sua miglior prestazione in Serie A. Due punti che fanno salire i biancorossi a quota 14 punti in classifica, rimanendo nel trenino con Vanoli Cremona e Givova Scafati che domenica prossima si giocheranno un posto alle prossime Final Eight di Coppa Italia.

PRIMO TEMPO Clima infuocato dentro e fuori dal campo al PalaVerde e la Nutribullet si fa trovare subito pronto (7-2 con Bowman) ma la mano di Ryan Hawkins da fuori è finalmente calda e nel primo quarto piazza un 3/3 che scompagina i piani di fuga dei veneti: dal 12-7 di Olisevicius, con Willis a sedere causa falli, al 16-16 al 7’ con Blakes che trova il primo sorpasso (18-20): ci pensa poi capitan Della Rosa dall’angolo a chiudere i conti del primo quarto (19-23).

Subito massimo vantaggio Estra in apertura di secondo periodo con Blakes (19-26) ma Treviso non molla l’osso con Allen e Zanelli che vale la parità a quota 29. Il 3° fallo di Harrison e Saccaggi si elidono ma, nel frattempo, l’Estra cerca sempre di tenere un minimo di inerzia rinfocolata dal tecnico per proteste a Bowman al 16’ che apre un nuovo 7-0 di parziale (33-40 al 17’). Treviso si affida a Paulicap ed all’intervallo è sempre in scia (42-44).

SECONDO TEMPO

SECONDO TEMPO Hawkins e Willis inaugurano al meglio il terzo periodo ma i contatti si fanno sempre più maschi e cresce il nervosismo: ne fa le spese Charlie Moore con 4 falli (compreso tecnico) al 23’ ma l’Estra riesce a difendere al meglio con Treviso che perde la bussola e i punti di riferimento affidandosi, quasi sempre, ad un Allen incontenibile. Sono Blakes e Ogbeide, nel momento di massima difficoltà, a riallungare nuovamente ed una tripla accolta dagli “dei” di capitan Della Rosa (54-63) danno un nuovo margine importante che porta al 60-65 del 30’. L’ultimo periodo è vietato ai deboli di cuore: Wheatle allunga ancora da 3 (62-70) ma un parziale dei padroni di casa di 14-2 tutto scritto da Allen sul tabellino vale il sorpasso dei padroni di casa (74-72 al 35’). Coach Brienza rimette dentro Moore che trova praterie nel pitturato, Willis torna a martellare e prima il 79-83 al 39’ e l’81-85 a 34” dalla fine sembrano dare i segnali buoni: in quel frangente, però, Moore di frustrazione commette il quinto fallo e Robinson addirittura sigla il vantaggio sull’86-85 a 17” dalla fine. Brienza decide di rimettere nella metà campo offensiva e Willis con un tiro veloce fa l’86-87 blindato dal 2/2 di Blakes dalla lunetta a 3” dalla fine. Treviso ci prova con la preghiera di Harrison ma sbatte sul ferro e l’Estra può festeggiare ancora lontano da casa con la terza vittoria consecutiva dopo Milano e Tortona.

IL TABELLINO DI NUTRIBULLET – ESTRA 86-89

PARZIALI (19-23, 42-44, 60-65)

NUTRIBULLET TV: Bowman 13, Spinazzè ne, Zanelli 3, Harrison 7, Faggian, Robinson 7, Scandiuzzi ne, Mezzanotte 3, Allen 27, Camara ne, Olisevicius 12, Paulicap 14. All.: Vitucci

ESTRA PT: Willis 17, Della Rosa 6, Blakes 12, Moore 16, Metsla ne, Saccaggi, Del Chiaro, Wheatle 7, Hawkins 14, Ogbeide 17. All.: Brienza

ARBITRI: Lanzarini (Bologna), Valzani (Taranto), Pepponi (Perugia)

NOTE: Usciti per cinque falli: Moore (PT) al 39’30”. Fallo tecnico: Bowman (T) al 16′, Moore (P) al 23′.

UFF.STAMPA PISTOIA BASKET