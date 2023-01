Prestazione maiuscola di Trieste contro Napoli all’Allianz Dome

Al palasport di Valmaura la diciassettesima giornata ha visto opposte la squadra locale alabardata contro i partenopei di Cesare Pancotto. I padroni di casa, supportati dal pubblico delle grandi occasioni e allenati dal giovane Marco Legovich, hanno giocato una delle migliori partite della stagione e adesso si propongono con prepotenza in ottica playoff.

Arbitri: Mazzoni – Perciavalle – Capotorto

Starting 5 Trieste: C. Davis, Spencer, Deangeli, Bartley, Lever

Starting 5 Napoli: Young, Michineau, Dellosto, D. Davis, Williams.

All’andata lo scontro cestistico contro Napoli significò la prima vittoria stagionale per la Pallacanestro Trieste allenata dal coach triestino Marco Legovich. Andiamo a veder come è andata stavolta, con una Pallacanestro Trieste che ha deciso di alzare l’asticella per quanto concerne gli obiettivi stagionali.

PRIMO TEMPO. Se il primo pallone utile della gara è in mani biancorosse, il primo canestro è degli ospiti in canotta bianca, che realizzano con Williams. I triestini riescono a penetrare la difesa napoletana, portandosi sul 7-2 grazie ai canestri di Davis e Spencer. Nei primi minuti fanno valere il fattore campo, senza riuscire però ad allungare. A metà del primo quarto il risultato sul tabellone è di 11-11. A poco più di 3 minuti dall’intervallo corto arriva il sorpasso della Gevi con le triple di Stewart e Zerini: 13-17 sul tabellone del PalaRubini. Prontamente arriva il timeout della panchina alabardata, con coach Legovich a reimpostare l’assetto dei suoi in campo (in un breve lasso di tempo entreranno Pacher e Vildera, poi Bossi rimpiazzerà Ruzzier in cabina di regia). Napoli riesce ad arrivare con relativa facilità in area triestina, portandosi sul +6 (sul momentaneo 13-19). Accorcia dalla lunetta Bartley, poi Gaines riapre le danze dalla lunga distanza: 18-19 è il parziale con cui si conclude il quarto.

La squadra napoletana ha il primo possesso del secondo quarto, ma non è precisa al tiro. Per gli alabardati Gaines sbaglia due tentativi da tre punti, ma è bravo Bartley (sempre più la certezza della squadra) a catturare il rimbalzo e fare 2/2 dalla lunetta. Pancotto opera con saggezza i cambi e i suoi continuano a segnare dalla lunga. Al canestro di Zerini (Gevi) risponde subito Gaines per Trieste: 22-24. Bartley non si lascia intimorire dalla difesa avversaria e riporta i suoi sul -2 (26-28) quando all’intervallo lungo mancano 6 minuti. Nonostante la sofferenza sotto le plance, i padroni di casa rimangono in scia degli ospiti. Bartley dimostra tutto il suo valore piazzando la tripla del momentanei sorpasso, ma nell’azione successiva Michineau (tra i migliori in campo) risponde con la stessa moneta. Si alzano i ritmi della gara e anche il pubblico triestino non è da meno, incoraggiando all’unisono i propri beniamini. A poco più di 2 minuti all’intervallo lungo va in lunetta il play triestino Ruzzier, grazie alla precisione ai liberi porta i suoi sul +3 (35-32). Poi la tattica scelta da coach Legovich paga ed i padroni di casa si portano sul +8. Si va negli spogliatoi sul risultato 42-34.

SECONDO TEMPO. Non va a buon fine il primo attacco triestino, sul lato opposto il cesto dice di no a un canestro quasi fatto da Zanotti. I ragazzi di Legovich portano il vantaggio in doppia cifra (44-34), sicché Napoli deve fare attenzione a non cedere troppo il passo ai padroni di casa… S’alza in piedi il pubblico quando Frank Bartley realizza dalla lunga distanza, e sul parziale 47-37 la panchina napoletana deve richiamare i propri cestisti in panchina onde evitare di dover tirare i remi in barca anzitempo. Corey Davis in maglia rossa sigla il +15 triestino e poi si ripete con la tripla del 52-34; potrebbe essere l’allungo decisivo nell’economia della serata. A metà del terzo quarto il tabellone segna 54-39, con la squadra casalinga che deve amministrare il solido vantaggio e gli ospiti costretti ad inseguire. Nei minuti seguenti l’inerzia della gara non subisce cambi drastici, anche se i giocatori della società partenopea sono abili a sfruttare gli spazi che la difesa triestina concede a loro. A 2’22” Lever in canotta rossa commette fallo in attacco e dopodiché gli uomini di Pancotto riescono ad avvicinarsi sul -10. Coach Legovich capisce che è tempo di richiamare gli alabardati in panchina e risettare gli schemi per mantenere il vantaggio acquisito sin qui. Lo ripaga Ruzzier, che sigla due canestri importantissimi per scongiurare la rimonta partenopea. Il terzo quarto si conclude con il canestro di Uglietti da un lato e quello di Michele Ruzzier dall’altro: 65-54 e 10 minuti ancora tutti da giocare.

L’ultimo quarto inizia con ritmi molto alti, conditi però da tanta imprecisione da ambo i lati, sino alla tripla di Frank Gaines, che aumenta ulteriormente l’autostima dei padroni di casa. A questo punto gli alabardati sono padroni del proprio destino. Il playmaker biancorosso Ruzzier (10 punti sin qui) è la vera spina nel fianco della difesa napoletana in questo frangente. A 8 minuti dal termine A.J. Pacher commette fallo e Zerini ringrazia con un 3/3 dalla linea della carità: 68-57. Michineau tiene vive le speranze della Gevi con una penetrazione da manuale. Dopo i liberi di Frank Bartley da un lato e quelli di Uglietti dall’altro, si arriva agli ultimi 5 minuti della sfida sul momentaneo 71-63. Il pubblico casalingo ringrazia per una schiacciata mancata di poco dai napoletani, ma qualche azione dopo il lungo Williams si riscatta, riducendo le distanze (71-65). La partita è ancora aperta, ed infatti Young segna il canestro del -4 partenopeo (71-67). Ci pensa Corey Davis a fermare l’emorragia alabardata con un canestro dalla lunga distanza: 74-67 sul tabellone dell’Allianz Dome. Due stoppate alabardate scongiurano la pur caparbia rincorsa napoletana e in contropiede Bartley propone una prodezza che vale il prezzo del biglietto. +8 triestino con due minuti e qualche secondo dal termine e l’atletico Spencer a schiacciare di prepotenza su suggerimento di Ruzzier. Napoli sbaglia l’attacco successivo e punti in cassaforte per gli uomini di Legovich grazie al tapin dell’ottimo Spencer. Sull’80-68 a poco più di 70 secondi da termine prendiamo in prestito la frase di Dan Peterson: “mamma butta la pasta!”

Pallacanestro Trieste – Gevi Napoli Basket 81-68

Tabellini TS: Bartley 22, Davis 16, Spencer 16, Ruzzier 11, a seguire gli altri.

Tabellini NA: Michineau 16, Zerini 10, Stewart 10, Zanotti 9, a seguire gli altri.