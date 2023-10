Prova di forza per la Reyer Venezia, Varese non può nulla

Altra vittoria convincente per Venezia che supera Varese piazzando il parziale decisivo a cavallo tra il terzo quarto grazie alle folate di Tucker e la fisicità di Wiltjer. A Varese non basta un ottimo Moretti

Quintetto Venezia: Spissu, Casarin, Tucker, Simms, Tessitori.

Quintetto Varese: Moretti, Hanlan, Mc Dermott, Brown, Cauley-Stein

PRIMO PERIODO

Parte bene Venezia con il solito Tessitori al comando sia in versione assist man che realizzatore per il 9-5 dopo 3’. Entrano in scena Tucker e Simms che con la sua tripla costringe al time out Bialaszewski sul 14-5 con 6’33’’ dal primo mini intervallo. Venezia prova a scappare via, ma Varese resta a contatto con due triple in successione di Brown e Woldentensae per il 17-13 a metà del quarto. Varese al momento è solo Moretti e Venezia sfrutta la maggior fisicità con Wiltjer per il 31-21 con 1’33’’ dalla fine del quarto. Venezia tocca il massimo vantaggio sul +14, ma Hanlan chiude il primo quarto sul 35-23.

SECONDO PERIODO

Secondo quarto che riprende la stesso filone del primo con Venezia che dopo 3’ tocca il nuovo massimo vantaggio sul 47-33 con le giocate di Wiltjer. Reazione di Varese che con Cauley-Stein e la tripla di Woldentensae si riporta sotto la doppia cifra di svantaggio sul 49-40 con 4’08’’ dall’intervallo lungo. Finale di quarto con Varese, grazie alle giocate di un indiavolato Moretti, si porta sul 56-52 con 1’ dalla sirena del primo tempo. Casarin ottimamente servito da Wiltjer chiude il primo tempo sul 58-52.

TERZO PERIODO

Venezia alza il muro difensivo e prova, con Wiltjer, a dare altra spallata alla partita, ma Varese resta a contatto sulle giocare di Moretti (già a quota 18) per il 65-58 dopo 4’. Ora è Venezia ad essere in rottura prolungata e VaREse ne approfitta per il 65-62 con 4’30’’ dall’ultimo mini intervallo. Parziale di qua e subito contro parziale orogranata guidati in difesa da Brooks e De Nicolao con Tucker che scappa via in contropiede per il 73-62 con 2’34’’ da giocare nel quarto. Ancora Tucker, super in difesa e non solo, per Brooks che firma il 76-62 con 1’30’’. Sempre Tucker a far infiammare il Taliercio chiudendo il terzo quarto sul 79-62.

QUARTO PERIODO

Venezia scappa via con un super Brooks e resta in controllo senza mai far rientrare in partita Varese.

Spettatori: 3.213

Parziali: 35-23; 58-52; 79-62.

Umana Reyer Venezia – Openjobmetis Varese 102-88

Umana Reyer Venezia: Spissu 5, Tessitori 9, Casarin 4, De Nicolao 2, O’Connell, Janelidze, Brooks 21, Simms 7, Wiltjer 22, Brown Jr 14, Tucker 18. All.re Spahija

Pallacanestro Varese: Shaid 12, Cauley-Stein 8, Woldentensae 8, Zhao ne, Moretti 21, Librizzi 2, Virginio, Hanlan 16, Mc Dermott 15, Assui, Brown 6. All.re Bialaszewski