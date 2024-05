QF G1 – Blitz di Reggio Emilia, la Unahotels fa sua gara uno in casa della Reyer Venezia

Reggio Emilia ribalta subito il fattore campo vincendo in casa di Venezia grazie al duo Galloway e Smith. La Reyer paga

Quintetto Venezia: Spissu, Tucker, Casarin, Simms, Kabengele

Quintetto Reggio Emilia: Weber, Galloway, Vitali, Atkins, Black.

PRIMO PERIODO

Partenza shock per Venezia con Reggio subito avanti 0-8 grazie a due triple di Galloway e un canestro da sotto di Atkinks dopo appena 1’30’’. Pronta la reazione orogrnata con Tucker e Spissu per il 8-10 dopo 4’. Reggio contiua a colpire da fuori con Vitali per il 12-18 entrando negli ultimi 3 minuti. Continua ad avere efficacia la difesa messa in campo da Priftis e in attacco Reggio colpisce con la fisicità e atletismo di Faye che chiude il promo quarto sul 18-24.

SECONDO PERIODO

Parte meglio Venezia che accorcia subito grazie a Wiltjer e Heidegger per il 22-26 dopo 1’30’’. Dopo 4’ del quarto arriva il primo vantaggio di Venezia con Wiltjer sul 27-26. Pronta reazione di Reggio con il dominio sotto i tabelloni di Black e i canestri di Galloway per il 27-32 dopo 6’. Venezia continua a faticare e Reggio ne approfitta chiudendo il primo tempo sul 34-42.

TERZO PERIODO

Parta ancora forte Reggio con Weber e Galloway per il 36-47 dopo 2’. La Unahotels continua a tenere la testa avanti sul 42-48 a metà del quarto. Fisicità ad alti livello stile playoff con Venezia che fatica a riportarsi sotto e Reggio resta sul 48-55 con 2’30’’ da giocare. Venezia in rottura prolungata soffrendo ancora una volta la difesa biancorossa e ne approfitta con l’ennesima tripla di Galloway per il 49-60 con 1’ dall’ultimo mini intervallo. Reggio continua la sua corsa e chiude il terzo quarto avanti sul 53-62.

QUARTO PERIODO

Venezia prova ad alzare intesità per provare a ricucire, ma paga la serata storta ai liberi per il 59-65 dopo 2’. De Nicolao ci mette il fisico per limitare Galloway, ma Reggio si affida ad Atkins e Black per il 61-70 dopo 4’. Utimi 2 minuti di fuoco per Venezia che si riporta ad un solo possesso di distanza con due triple in fila di Wiltjer per il 72-74. Venezia definitvamente in partita con la difesa orogranata che blocca l’atttacco di Reggio e Kabengele impatta sul 74-74 con 1’ da giocare. Reggio regge il colpo del recupero orogranata e approfitta di un fallo di Parks su Smith che fa rimettere il naso avanti a Reggio con 54’’ da giocare. Da quel momento Venezia si blocca e non segna più. Reggio scappa via con ancora Smith che mette la parola fine con 23’’ da giocare. Reggio strappa cosi gara 1 e ribalta di fatto subito il fattore campo. Appuntamento a lunedi, sempre al Taliercio, per gara due.

Umana Reyer Venezia – Unahotels Reggio Emilia 74-82

Parziali: 18-24; 34-42; 53-62.

Tabellini:

Umana Reyer Venezia: Spissu 10, Tessitori 7, Heidegger 7, Casarin 3, De Nicolao, Kabengele 14, Parks 7, Brooks ne, Simms 10, Wiltjer 13, Vanin ne, Tucker 3. All.re Spahija

Unahotels Reggio Emilia: Weber 3, Bonaretti ne, Cipolla ne, Galloway 18, Faye 11, Smith 25, Uglietti 1, Atkins 7, Black 10, Vitali 3, Grant, Chillo 1. All.re Priftis

Spettatori: 3.277