QF G1 – Cordinier e Hackett inarrestabili, la Virtus Segafredo Bologna travolge l’Happy Casa Brindisi

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA – HAPPY CASA BRINDISI 104-68 (29-13; 64-36; 84-50)

BOLOGNA: Cordinier 15; Mannion 6; Belinelli 9; Pajola 5; Jaiteh 7; Shengelia 6; Hackett 11; Mickey 10; Camara 0; Ojeleye 14; Teodosic 12; Abass 9. All. Scariolo

BRINDISI: Burnell 6; Reed 18; Bowman 0; Harrison 10; Malaventura NE; Lamb 0; Mascolo 7; Bocevksi NE; Mezzanotte 0; Riismaa 6; Beyehe 4; Perkins 17. All. Vitucci.

La Virtus Segafredo Bologna batte nettamente l’Happy Casa Brindisi in Gara 1 dei quarti di finale. Ad inizio partita Shengelia (6 punti, 4 rimbalzi e 3 assist) inventa subito al ferro anche per Cordinier (15 punti, 5 rimbalzi e 6 assist) mentre Perkins (17 punti e 4 rimbalzi) e Harrison (10 punti e 4 rimbalzi) sbloccano il tabellino ospite con le triple del 6-6. Successivamente, tuttavia, Hackett (11 punti) e Cordinier salgono di giri in transizione realizzando dei canestri e falli che fanno volare i bianconeri sul +11, prima che Perkins interrompa il blackout pugliese con il canestro e fallo e il gancio dal post-basso del 17-11. Poi tocca però a Teodosic (12 punti e 7 assist) salire in cattedra, trovando il fondo della retina in penetrazione e innescando anche Pajola da tre punti e al ferro, mentre Brindisi si aggrappa solo ai liberi di Harrison per restare sul -11. Il quarto si chiude poi con una bomba dello scatenato Teodosic e un suo assist per il layup di Mickey (10 punti e 8 rimbalzi) del 29-13. Successivamente, Reed (18 punti e 5 rimbalzi) dalla media e un bel canestro e fallo di Bayehe cercano di tenere a galla l’Happy Casa ma la Segafredo è inarrestabile, cavalcando il post-basso di Mickey e l’immarcabile Belinelli (9 punti) in uscita dai blocchi (36-19). Nonostante Reed confezioni una serie di belle iniziative individuali dal palleggio, i muscoli di Ojeleye (14 punti e 5 rimbalzi) e una tripla anche di Abass (9 punti) tengono i padroni di casa comodamente avanti sul 45-27. A prendersi poi il palcoscenico ci pensa Cordinier con la sua super duttilità sulle due metà campo, assieme al solito concreto Shengelia, ritoccando così il massimo vantaggio sul +22. La Virtus non si ferma neanche a fine tempo, dato che le singole giocate di potenza di Burnell (6 punti, 4 rimbalzi e 3 assist) e Perkins vengono spente dalle penetrazioni degli scatenati Hackett e Cordinier, con quest’ultimo che sigilla uno spettacolare primo tempo bianconero con la schiacciata del 64-36.

La ripresa si apre con una super stoppata di Jaiteh (7 punti e 5 rimbalzi) su Burnell convertita immediatamente dall’altra parte del campo da una tripla di Hackett e dal gancio dello stesso francese del +35. Brindisi si sblocca con una bomba di Harrison e un layup di Perkins ma una serie di backdoor di Belinelli e uno spettacolare contropiede chiuso da Mickey tengono comodamente avanti i padroni di casa (77-43). Al di là di una timida reazione ospite guidata dal cecchino Perkins e un concreto Burnell, Teodosic fa chiudere sulle note alte il periodo ai bianconeri servendo Mickey e segnando da tre punti, prima che Ojeleye appoggi a fil di sirena l’84-50. L’ultimo quarto serve solo a svuotare le panchine e a fissare il risultato finale sul 104-68.

UFF. STAMPA LEGA A BASKET