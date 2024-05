QF G1 – La Virtus Bologna allunga nella ripresa, s’inchina Derthona

Sconfitta in gara 1 dei quarti di finale playoff per la Bertram Derthona, che per tutto il primo tempo gioca alla pari con la Virtus Segafredo Bologna, prima di subìre il decisivo allungo avversario a cavallo tra terzo e ultimo quarto. Gara 2 è in programma, nuovamente alla Segafredo Arena, lunedì 13 maggio alle ore 20.

Primo periodo ad alto punteggio alla Segafredo Arena grazie alla precisione nel tiro da tre punti delle due formazioni: la Virtus conduce per larghi tratti e chiude avanti 27-21 al 10’. Nel secondo quarto Bologna allunga subito a +11, prima che il Derthona reagisca – crescendo in difesa e trovando buone letture in attacco – sino al -1 (35-34) a metà frazione. I Leoni proseguono nel loro momento favorevole, giocando con fluidità: Baldasso e Strautinš firmano il sorpasso, Radošević l’allungo: all’intervallo il punteggio è 44-48.

Al rientro dagli spogliatoi, la Virtus impatta la partita con un 13-4 che vale il nuovo vantaggio: dopo il canestro del 57-52 segnato da Belinelli, coach De Raffaele ferma l’incontro. Bologna sale ulteriormente in difesa e raggiunge la doppia cifra di margine (65-54 al 27’). Nelle battute conclusive il divario resta pressoché invariato: al 30’ padroni di casa avanti 68-56. Nell’ultimo quarto la squadra allenata da Banchi amministra il margine accumulato, respinge i tenativi di rimonta avversari e vince gara 1 per 92-80.

Virtus Segafredo Bologna – Bertram Derthona 92-80 (27-21, 44-48, 68-56)

Bologna: Cordinier 18, Lundberg 15, Belinelli 16, Pajola 4, Mascolo ne, Lomazs ne, Hackett 5, Mickey 6, Polonara 7, Zizic 4, Dunston 8, Abass 9. All. Banchi

Derthona: Zerini 5, Ross 9, Dowe 11, Candi 2, Tavernelli, Errica ne, Strautinš 10, Baldasso 15, Kamagate, Obasohan 9, Weems 9, Radošević 10. All. De Raffaele

Così coach Walter De Raffaele al termine della gara: “Bologna nel terzo e quarto quarto ha mostrato cosa significa giocare a un livello superiore dal punto di vista fisico. Noi per ventiquattro minuti abbiamo giocato una partita da playoff, poi sono usciti i nostri limiti e i meriti della Virtus. I primi venti minuti hanno mostrato cosa serve per competere, ma non bastano”.

