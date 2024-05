QF G1 – Pistoia regala il primo tempo, poi rimonta e sfiora l’impresa. Brescia è fredda e va in vantaggio nella serie

Una gara 1 dai due volti, quella andata in scena al PalaLeonessa e che vede Brescia fare sua gara 1. Brescia domina il primo tempo giocando un basket fisico, fatto di pochi fronzoli e tanta concretezza, andando avanti di 23 lunghezze. La sensazione all’intervallo è quella di una gara, e forse di una serie, finite. E invece Pistoia è molto più di quella che ha preso solo grandi botte nei primi 20′ di gioco: il terzo periodo rimette la Estra in carreggiata e a metà quarta frazione il punteggio è in parità. Nei possessi decisivi è tuttavia Brescia ad emergere come la squadra capace di mettere le mani su gara 1: a Pistoia manca l’ultimo miglio, perchè i toscani non riescono mai a mettere il naso avanti nonostante diverse occasioni, anche ben costruite. E allora emerge il talento di Christon, i punti di Massinburg che segna i canestri più pesanti in una serata non eccezionale. In una Germani priva di Petrucelli, l’MVP va a Bilan, che chiude a 19 punti, 18 rimbalzi e 36 valutazione. Promossi anche Akele, che si fa preferire a Gabriel in attacco e Della Valle, che gioca una gara da leader soprattutto nella metà campo difensiva. A Pistoia il rimpianto di un primo tempo non all’altezza, con tutti fuori dalla partita. Poi Hawkins ingrana, così come Moore e Willis. Questi ultimi due vanno in doppia cifra assieme a Varnado: Pistoia per vincere questa serie ha tuttavia bisogno della perfezione, e oggi in campo non l’ha messa. Ma ha messo tanto cuore e la consapevolezza che delle carte in mano da giocarsi le ha.

Gara 2 in programma tra due giorni, martedì 14 maggio, alle 20.45.

Quintetto Brescia: Christon, Della Valle, Burnell, Gabriel, Bilan

Quintetto Pistoia: Moore, Willis, Varnado, Wheatle, Ogbeide

Inizio privo di punti nei primi possessi, ci pensa Della Valle a sbloccare il match dalla lunetta. Brienza sceglie per il momento il single coverage su Bilan spalle a canestro, soluzione sfruttata da Brescia con il lungo croato e con Christon, che ha vantaggio fisico su Moore. Il nativo di Chicago è costantemente attaccato anche da Della Valle, che segna la tripla del +7 (9-2 al 4′). Germani con un impatto più energico sul match, anche se Willis pone un freno alla fuga bresciana con un bel jumper dal mezzo angolo. Bilan segna dai liberi e Della Valle piazza la seconda bomba di giornata in transizione: +8 Brescia a metà quarto (13-5). I locali cercano di correre il campo e alzare il ritmo, trovano ancora punti con Akele, che si svita in area e appoggia il semigancio alla tabella, timeout Pistoia inevitabile. Ogbeide segna dal gomito ma Brescia per il momento fa valere la sua maggior fisicità, spingendo anche i contropiedi in modo efficace: Bilan serve Christon che va al ferro, altri due per Brescia (19-7). Willis dall’angolo a segno con la tripla, ma la Leonessa è in controllo della partita per ora e chiude avanti al 10′ (23-12).

Cobbins apre la seconda frazione, mentre inizia a entrare in gara anche il pubblico bresciano, in sciopero di tifo nel primo quarto per protesta contro il caro prezzo dei biglietti soprattutto in trasferta. A entrare in gara è anche l’attacco della Estra, con i primi 4 punti di Moore, il quale però soffre pesantemente le incursioni avversarie, con Cournooh che diventa principale terminale in questa fase. Massinburg ancora in post basso su Moore per il massimo vantaggio Brescia (31-17 al 14′), mentre Pistoia cerca di di restare a contatto nonostante una difesa fin qui ottima della formazione di casa. Due liberi di Willis accorciano il divario tra le squadre, ma sale in cattedra Gabriel, che fa 1/2 dalla linea della carità, ma prima di ciò chiude un contropiede fantastico con una alley-oop su assist di Christon (34-19). Estra alle corde, con l’ex Tortona abusa di Willis e segna nel pitturato e firma il +17 Leonessa (36-19 al 17′) e spinge la panchina toscana a fermare nuovamente il gioco. Ma lo spartito non cambia: Bilan stampa due punti in faccia a Ogbeide in fadeaway, poi Burnell dalla punta di alza dall’arco e spara con esito positivo. Brescia fugge (41-19) grazie a un parziale 10-0, interrotto dalla tripla di Varnado. 48-28 il punteggio all’intervallo, anche grazie a una tripla da centrocampo di Moore sulla sirena, dopo che la Leonessa è stata sopra di 23.

5-0 Pistoia griffato Ogbeide–Willis per iniziare la ripresa. Riposta bresciana che non tarda ad arrivare, con Bilan che sgancia la ormai abituale bomba che fa infiammare il PalaLeonessa. L’ex Sassari pescato solo sotto canestro al possesso seguente, nuovo allungo della Leonessa. Sicuramente migliore il piglio messo in campo dagli uomini di coach Brienza, che si passano la palla con maggior convinzione e rosicchiano punti con Hawkins, complice anche qualche palla persa banale della Germani, che in attacco inizia ad accontentarsi di tiri poco costruiti e che spesso di stampano sul ferro. Hawkins nel frattempo si scalda, mandando nella retina un tiro dalla lunga distanza che vale il -13 Pistoia (54-41 al 25′). Timeout Brescia, che trova al rientro sul parquet la tripla di Della Valle. Si alzano le percentuali al tiro pesante per entrambe le compagini, mentre Bilan appoggia il +15, donando ossigeno ai suoi. Della Rosa rompe bene il tentativo di zona messa in campo segnando ancora dall’arco, in un terzo periodo in cui i toscani trovano continuità in attacco e ora ci credono, tornando a -12 lucrando qualche tiro libero e con il canestro di Varnado. Brescia nel pallone sui due lati nel campo, Hawkins riceve, batte Burnell e va comodo fino in fondo (61-53), con coach Magro ancora costretto al timeout, con il parziale che recita 18-7. Pistoia pienamente e incredibilmente in corsa, grazie a un quarto vinto 27-13, che porta la Estra sul -6 (61-55) al 30′.

Massinburg ai liberi in apertura di ultimo quarto, con Ogbeide che spende il suo quarto fallo. Coach Brienza lo tiene in campo, rimettendo anche Moore in campo dopo moltissimi minuti in panchina. La contesa è aperta a qualsiasi esito, con Brescia che cerca di amministrare il tesoretto accumulato: coach Magro si affida ai titolari con molto più anticipo di quello che avrebbe pensato negli spogliatoi, mentre i suoi continuano a faticare in attacco e a subire la difesa estremamente competente degli ospiti. Willis dall’arco importantissimo per il -3 Estra (63-60 al 33′), seguito da Moore ancora da tre punti: parità a quota 63, incredibile. Gambe pesanti e mani gelide per la Germani, mentre Willis sbaglia una tripla aperta dall’angolo per il vantaggio, quando ci affacciamo agli ultimi 5′ di gioco. Scorrono alcuni possessi in cui nessuna compagine muove il tassametro: a rompere il ghiaccio ci pensa Christon con una tripla di peso specifico fondamentale. Risponde Varnado su assist inventato dal nulla da Moore (66-65), mentre coach Magro si gioca la carta Akele nei minuti finali. Bilan corregge a canestro un errore di Christon, mentre Pistoia mette la palla in mano a Moore per attaccare Della Valle: ADV e Brescia se la cavano, venendo graziati da alcui errori su tiri ben costruiti dagli ospiti. Brescia allora colpisce, bella circolazione ad armare la mano di Massinburg, che in una serata opaca al tiro segna quello più pesante per il +6 Germani (73-67). Moore cerca la reazione ma Pistoia è ancora punita dal nativo di Dallas, ancora dentro dall’arco e titoli di coda. Finale 79-67.

Germani Brescia vs Estra Pistoia 79-67 (23-12; 48-28; 61-55)

Brescia: Christon 11, Bilan 19, Gabriel 3, Della Valle 11, Akele 9, Burnell 9, Cobbins 2, Cournooh 2, Massinburg 13, Petrucelli n.e., Tanfoglio n.e., Porto n.e. All: Magro

Pistoia: Moore 15, Willis 15, Varando 16, Wheatle 1, Ogbeide 6, Della Rosa 9, Saccaggi 0, Del Chiaro 0, Hawkins 8, Stoch n.e. All: Brienza

MVP Basketinside: Miro Bilan