QF G2 – Christon e Harper protagonisti, Tortona si prende il 2-0 su Trento

Bertram Derthona-Dolomiti Energia Trentino 84-81

(18-17, 41-34, 66-58)

Derthona: Christon 18, Mortellaro ne, Candi 5, Tavernelli 2, Filloy 7, Severini 4, Harper 16, Daum 8, Cain 9, Radošević 8, Macura 7, Filoni ne. All. Ramondino

Trento: Conti 3, Spagnolo 17, Forray 9, Flaccadori 9, Udom 5, Crawford 5, Ladurner 2, Grazulis 19, Atkins 6, Lockett 7. All. Molin

Dieci giocatori a segno, la lucidità delle scelte nei momenti importanti della gara, la capacità di resistere a tutti i numerosi tentativi di rimonta di Trento segnano il 2-0 nella serie per la Bertram Derthona. Venerdì alle ore 20 a Trento la squadra allenata da Ramondino avrà la prima chance di avanzare in semifinale.

Grande equilibrio al PalaEnergica nella prima frazione: dopo l’allungo iniziale di Trento, la Bertram risponde con le triple di Radošević che valgono il sorpasso. Al 10’ Leoni avanti 18-17. A provare a rompere l’equilibrio perdurante anche in avvio di secondo periodo sono i canestri di Christon – primo giocatore a raggiungere la doppia cifra nell’incontro – che spinge la formazione allenata da Ramondino fino al +9 (39-30) del 19’. Dopo il mini break avversario di 0-4, il primo tempo è chiuso sul 41-34 dalla schiacciata di Daum.

Nel terzo quarto la Bertram prova a piazzare una nuova spallata alla partita, raggiungendo più volte la doppia cifra di vantaggio: nel finale di frazione, però, Trento trova alcune giocate che le consentono di accorciare fino al 66-58 del 30’. Nell’ultimo periodo la Dolomiti Energia produce il massimo sforzo per tornare a contatto, ma il Derthona mantiene la lucidità e – garantendosi anche alcuni extra possessi – concretizza le azioni offensive mantenendo un margine di sicurezza. La tripla di Filloy ridà la doppia cifra di margine (82-72) alla squadra allenata da Ramondino a 100 secondi dal termine, ma Trento – con i tiri da tre di Lockett e Grazulis – rimane in gara. I canestri di Daum e Forray segnano il punteggio finale: i Leoni vincono 84-81.

Così coach Marco Ramondino al termine della gara: “La partita è stata nuovamente dura come ci attendevamo, è stato importante essere cresciuti nel corso dei quaranta minuti e avere fatto una gara migliore rispetto alla prima. Siamo stati più bravi rispetto a domenica nel gestire i diversi cambi di assetto che Trento usa, avere maggiore equilibrio difensivo ci ha permesso di vincere a rimbalzo ed entrare nell’attacco con più ritmo. Tutti i giocatori hanno dato un buon contributo, anche oggi abbiamo avuto una buona distribuzione dei minuti: questo è molto importante per il tipo di squadra che siamo e la serie che ci attende. Dobbiamo crescere ancora a rimbalzo, perché loro giocano vicino a canestro con le guardie e hanno lunghi che tirano da fuori: è difficile avere dei punti di riferimento sui rimbalzi dinamici che si generano. La Dolomiti Energia usa molto i cambi difensivi ed è aggressiva sul perimetro, quindi il campo si apre agli 1vs1 e al gioco vicino a canestro: anche in gara 1 avevamo avuto delle buone soluzioni al ferro”.

