QF G2 – La Dinamo Sassari di forza piazza la zampata e impatta la serie in casa della Reyer Venezia

Sassari passa di forza al Taliercio e ribalta il fattore campo con l’intensità di Diop e le giocate dei soliti Robinson e Dowe. Venezia paga una pessima serata ai liberi e in generale una cattiva serata al tiro

QUINTETTO VENEZIA: Granger, Parks, Bramos, Willis, Watt.

QUINTETTO SASSARI: Dowe, Kruslin, Bendzius, Jones, Stephens.

PRIMO PERIODO

Parte forte in difesa Venezia con Bramos e Parks ad approfittarne per il 7-2 dopo 3’ di gioco. Reazione di Sassari con Dowe e Jones per il 9-8 a metà del quarto. Ultimi 3’ con il punteggio in equilibrio con Jones da una parte e le giocate di Watt dall’altra per il 16-14. Willis fa esplodere il Taliercio con una super schiacciata a rimbalzo, ma Sassari non si fa intimorire e resta a contatto con le giocate del duo Dowe-Diop. Ultimo possesso per Venezia che con un palleggio arresto e tiro chiude il quarto sul 22-20.

SECONDO PERIODO

Inizio del quarto ancora in equilibrio sul 24-24 dopo 3’. Spissu da una parte e Diop dall’altra con i contatti e la fisicità che sale sul 30-30 dopo 6’. Spissu prova a dare la via al parziale, ma Diop e Jones riportano avanti Sassari sul 33-34 con 2’ dall’intervallo lungo. Ultimo possesso di Sassari con Jones che corre tutto il campo, ma perde il pallone e il primo tempo si chiude sul 36-37.

TERZO PERIODO

Inizio del quarto con basse percentuali da una parte e dall’altra per il 37-41 dopo 3’. Sassari prova a dare prima spallata alla partita con Jones per il 37-43 con 6’ sul tabellone con Venezia che fatica a trovare soluzioni facili in attacco. Palle perse che pesano per gli orogranata che scivolano sul -10 con 4’ dall’ultimo mini intervallo. Kruslin prova a dare spallata decisiva, ma Venezia cerca la fiammata per riprendere i sardi sul 43-53 con 2’30’’ da giocare. Orogranata che pagano a caro prezzo le cattive percentuali ai liberi con il terzo quarto si chiude sul 46-57.

QUARTO PERIODO

Parte a mille Sassari con le triple di Robinson, Dowe e i rimbalzi di Stephens per il 46-63 dopo appena 2’. Blackout Venezia e Sassari ne appofitta ancora con Kruslin per il 46-68 com 4’ dalla sirena finale. Ultimi minuti con la Dinamo in controllo e fattore campo di fatto ribaltato. Appuntamento a giovedi con gara 3 in terra sarda.

Umana Reyer Venezia – Dinamo Sassari 55-81

Parziali:

22-20; 36-37; 46-57.

Tabellini:

Umana Reyer Venezia: Spissu 10, Tessitori 6, Parks 10, Bramos 5, Moraschini, De Nicolao ne, Granger 7, Chillo ne, Brooks 2, Willis 4, Watt 9, Mokoka 2.All.re Spahija

Dinamo Sassari: Jones 12, Robinson 12, Dowe 14, Kruslin 11, Devecchi, Treier, Chessa ne, Stephens 6, Bendzius 2, Gentile 2, Raspino 2, Diop 20. All.re Bucchi.