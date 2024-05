QF G2 – Reazione Reyer Venezia che impatta sul 1-1, la serie adesso si sposta a Reggio Emilia

La Reyer Venezia impatta la serie grazie alle giocate di Spissu e la fisicità di Kabengele. A Reggio Emilia non basta un irreale Galloway nell’ultimo quarto. Adesso la serie si sposta a Reggio Emilia.

Quintetto Venezia: Spissu, Tucker, Casarin, Simms, Kabengele

Quintetto Reggio Emilia: Weber, Galloway, Vitali, Atkins, Black

PRIMO PERIODO

Partenza subito con ritmi alti con Venezia avanti 8-6 dopo 3’. Approccio diverso da gara uno per Venezia che lotta su ogni pallone per il 11-6 a metà del quarto. Clima infuocato al Taliercio grazie al recupero di Kabengele e la conseguente schiacciata in contro piede di Tucker per il 13-6 con 4’ da giocare. Casarin in versione playmaker guida i suoi con il parziale di 23-12 entrando negli ultimi 2’. Reggio prova a stare a contatto e approffitando dei liberi chiude il primo quarto sotto 23-16.

SECONDO PERIODO

Inizio del quarto con Venzia che resta in doppia cifra di vantaggio con la tripla di Heidegger per il 28-17 dopo 4’. Contatti che aumentano e Taliercio che si accende con le scorribande ad alta quota di Tucker e la tripla di Spissu per il 34-20 a metà del quarto. Finale dei quarto spezzettatto dai fischi della terna con tecnici sia per Venezia che per Reggio con il punteggiop sul 43-27 con 2’ da giocare. Reggio fatica a trovare ritmo in attacco e ben lontana dalle percentuali di gara 1 chiude il primo tempo sotto 43-29.

TERZO PERIODO

Venezia continua a correre con un Spissu finalmente in ritmo per il 52-35 dopo 4’. Reggio in rottura prolungata con gli orogranta che ne approfittano ancora con Spissu per il 61-40 con 2’30’’ dall’ultimo mini intervallo. Smith prova a tenere viva la fiammella per Reggio, ma Venezia risponde subito con Wiltjer che chiude il terzo quarto con la tripla del 64-45.

QUARTO PERIODO

Parte subito forte Venezia con la difesa prima e la tripla dopo di Heidegger per il 69-48 dopo 2’. Reazione veemente di Reggio che arriva fino al 69-49 a metà del quarto. Partita finita? Galloway dice no e la riapre colpendo da fuori per il 73-67 con 3’ da giocare.

Umana Reyer Venezia – Unahotels Reggio Emilia 83-75

Parziali: 23-16; 43-29; 64-45.

Tabellini:

Umana Reyer Venezia: Spissu 18, Tessitori 4, Heidegger 9, Casarin 8, De Nicolao, Kabengele 15, Parks 6,Brooks, Simms 3, Wiltjer 10, Janelidze ne, Tucker 10. All.re Spahija

Unahotels Reggio Emilia: Weber 9, Bonaretti ne, Cipolla ne, Galloway 26, Faye, Smith 5, Uglietti 9, Atkins, Black 8, Vitali 2, Grant 7, Chillo 9. All.re Priftis

Spettatori: 3.144