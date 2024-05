QF G3 – Brescia sbanca Pistoia e va in semifinale

La Germani Brescia supera Pistoia con il punteggio finale di 77-98, chiudendo 3 a 0 la serie dei Quarti di Finale e raggiunge la Semifinale dove incontrerà la vincente tra Milano e Trento.

Parte fortissima la Germani Brescia al PalaCarrara trovando due triple nel primo minuto di orologio con Akele e capitan Della Valle. I padroni di casa litigano invece con il ferro e Brescia ne approfitta per allungare il parziale volando sul +10 con il canestro in contropiede di Christon e la schiacciata di Bilan (0-10 il punteggio al 2’). La seconda tripla di Della Valle porta a 13 le lunghezze di vantaggio per la Germani, ma si sblocca finalmente Pistoia che trova prima il canestro di Moore e poi il canestro di Wheatle che valgono il -9 (4 a 13 il punteggio al 4’). Brescia però non vuole saperne di alzare il piede dall’acceleratore e piazza un altro parziale di 0-9 grazie ai 5 punti di Della Valle e ai canestri di Christon e Akele che valgono il +18 (4 a 22 il punteggio al 6’) e costringono Coach Brienza al timeout. Al ritorno in campo continuano le difficoltà per i padroni di casa con la Germani totalmente padrona del gioco. Ultimi minuti del quarto in cui si segna da ambo le parti con la tripla di Cournooh che vale il +23 (8 a 31 il punteggio al 9’), ma i padroni di casa piazzano un parziale di 5-0 nell’ultimo minuto che accorcia le distanze sul -18 e fissa il punteggio sul 13-31 al termine della prima frazione.

Il secondo quarto si apre con la tripla di Saccaggi, mentre per la Germani è Mike Cobbins a rispondere con un appoggio da sotto. Varnado dalla lunetta accorcia sul -15, ma il canestro di Akele riporta subito a 17 le lunghezze di vantaggio per la Germani fino alla tripla di Hawkins che costringe Coach Magro al timeout (21 a 35 il punteggio al 13’). I biancoblu rientrano in campo con un’altra faccia trovando subito 4 punti con Burnell e Cobbins, ma la tripla del solito Hawkins mantiene a contatto i padroni di casa. Ma ecco il nuovo Della Valle Show, che dopo aver segnato 11 punti nel primo quarto, firma due triple in rapida successione e costringe questa volta Coach Brienza al timeout (24 a 45 il punteggio al 15’). Al rientro in campo Pistoia fatica ancora e la Germani con la tripla realizzata da Gabriel doppia i biancorossi sul 24-48. I padroni di casa provano a reagire con Della Rosa, Ogbeide e Moore ma Brescia è brava a rispondere con i canestri di Bilan, Gabriel e Burnell (30 a 55 il punteggio al 18’). Nell’ultimo minuto i 4 punti firmati da Akele fissano il punteggio sul 30-59 al termine del primo tempo di gioco.

Il terzo quarto si apre con la reazione di Pistoia che in meno di 2’ trova un parziale di 7-0 che riporta i padroni di casa sul -22 (37 a 59 il punteggio) costringendo Coach Magro al timeout. Christon sblocca finalmente Brescia dalla lunetta dopo 3’ di orologio, ma Pistoia non vuole saperne di rallentare e con i canestri di Moore e Varnado accorcia fino al -19 (41 a 60 il punteggio). Akele prova a mettere una pezza trovando due punti facili in attacco ma la schiacciata di Ogbeide costringe nuovamente Coach Magro al timeout (43 a 62 il punteggio al 24’). Al rientro in campo Brescia fatica ancora in attacco e Pistoia ne approfitta con un parziale di 7-0 firmato interamente da Moore che vale il -12 sul 50-62 a metà terzo quarto. Ad interrompere il periodo d’oro di Pistoia è capitan Della Valle che segna in penetrazione e nell’azione successiva Burnell trova due punti d’oro che riportano a 16 le lunghezze di vantaggio per la Germani (50 a 66 il punteggio al 26’). Willis prova a prendersi sulle spalle i suoi con un canestro importante, ma i 4 punti in fila realizzati da Bilan riportano Pistoia a distanza di sicurezza e costringono Coach Brienza al timeout (52 a 70 il punteggio). Nell’ultimo minuto del terzo quarto Della Rosa fa 1 su 2 dalla lunetta da una parte mentre la tripla di Burnell dall’altra fissa il punteggio sul 55-75 al termine della terza frazione.

Il quarto quarto si apre con il canestro di Varnado, mentre per Brescia è Christon a rispondere subito presente, ma ecco arrivare due triple per i padroni di casa che valgono il -15 (63 a 78 il punteggio al 32’). La Germani non ci sta e controbatte subito prima con la schiacciata di Cobbins, poi con Della Valle dalla lunetta (3 su 3 per lui) ed infine col canestro di Akele che costringono Coach Brienza al timeout con Pistoia scivolata nuovamente sul -22 (63 a 85 il punteggio). Al rientro in campo Varnado si prende sulle spalle i compagni firmando 5 punti in rapida successione, ma Burnell prima e Della Valle ancora dalla lunetta rispediscono sul -22 Pistoia quando restano solo 5’ da giocare. Wheatle trova due schiacciate in rapida successione ma un’altra tripla di capitan Della Valle chiude definitivamente i giochi con la Germani sul +23 (72 a 95 il punteggio) quando restano 2’ da giocare in questa Gara 3. La partita termine con il punteggio finale di 77-98.

Estra Pistoia-Germani Brescia 77-98

(13-31, 30-59, 55-75)

PISTOIA: Willis 5, Della Rosa 3, Moore 18, Cemmi 2, Stoch, Saccaggi 5, Del Chiaro, Dembelè, Varnado 18, Wheatle 9, Hawkins 12, Ogbeide 5. All. Brienza

GERMANI BRESCIA: Christon 8, Gabriel 6, Bilan 12, Burnell 15, Massinburg 2, Tanfoglio, Della Valle 28, Petrucelli, Cobbins 7, Cournooh 5, Akele 15, Porto. All. Magro

