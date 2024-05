QF G3 – Milano passa a Trento e va 2-1 nella serie

Nel momento più complicato proprio all’inizio, Kyle Hines ha cambiato l’inerzia della gara imponendosi a rimbalzo e risollevando la squadra che poi ha giocato con intensità e precisione andandosi a prendersi una vittoria (83-68) fondamentale con una partita di squadra e tanti protagonisti diversi. Decisivi Voigtmann con due triple spacca partita nel secondo tempo; cruciale Shabazz Napier che ha lasciato che la partita arrivasse a ui per poi generare la rimonta del secondo quarto e l’allungo decisivo nel quarto. Ma l’Olimpia ha mandato cinque uomini in doppia cifra e due che hanno segnato meno, Devon Hall e Stefano Tonut sono stati difensivamente mostruosi. Adesso la serie è sul 2-1 e l’Olimpia ha la possibilità di chiuderla domenica alle 18:00 ma sempre in trasferta.

IL PRIMO TEMPO – Senza Shavon Shields, l’Olimpia parte con un quintetto piccolo, con Hall e Tonut insieme. L’avvio è stentato e il 9-2 costringe Coach Messina a spendere il primo time-out dopo quattro minuti. Al rientro, Mirotic si presenta con una tripla. Sono sui tutti i primi sette punti dell’Olimpia. Ma per convalidare la rimonta serve l’ingresso di Kyle Hines. Si procura quattro punti consecutivi a rimbalzo d’attacco, poi costruisce il sorpasso con un assist per Voigtmann. Trento impatta su un gioco da tre punti di Derek Cooke, ma l’ultimo canestro del primo periodo lo segna Tonut in entrata e l’Olimpia chiude avanti 17-15. Nel secondo quarto la gara diventa un botta e risposta. Trento segna tre triple, due con Hubb, un gioco da tre con Ellis e schizza avanti 31-26 forzando il secondo time-out di Messina. Prentiss Hubb, ispirato al tiro, con la sua quarta tripla scava otto punti di differenza tra le due squadre. L’Olimpia però non si fa prendere dal panico, attacca con pazienza anche dopo il secondo fallo fischiato a rimbalzo a Mirotic. Con pazienza, rientra in partite sui due lati del campo. Napier risponde colpo su colpo ad Hubb, produce un secondo periodo da 11 punti. Con la sua terza tripla impatta la gara, poi Hall in penetrazione firma il vantaggio Olimpia a metà gara, 40-38.

IL SECONDO TEMPO – Forray con una tripla da nove metri firma subito il sorpasso per Trento, ma nel terzo quarto è l’Olimpia a tentare l’allungo. Due volte va a più sei, prima con una tripla di Napier, poi con due canestri da sotto di Mirotic. Trento risponde tutte e due le volte. Prima con una tripla di Baldwin, poi sempre Baldwin ma dalla media. Milano tenta l’allungo una terza volta, su un jumper di Tonut seguito da un altro di Melli. Il margine non va oltre i sette punti. Poi l’ultimo canestro lo segna Biligha con un piede sull’arco per ridurre il deficit di Trento a cinque punti dopo tre quarti, 58-53. Il quarto periodo ricomincia con la stessa trama. L’Olimpia tenta di andarsene. Voigtmann segna due triple consecutive. Trento con Ellis replica solo alla prima. Il vantaggio cresce a quota otto, poi a dieci con un jumper dalla media di Hall. Coach Galbiati usa il suo secondo time-out, ma al ritorno in campo Napier produce un gioco da quattro punti che scava 14 lunghezze per l’Olimpia. Subito dopo però con un occhio gonfio deve uscire dal campo. Trento tenta l’assalto. Flaccadori lo arresta con due tiri liberi e Melli con una tripla dall’angolo per il massimo vantaggio, 15 punti, con due minuti e mezzo da giocare. A quel punto, l’Olimpia va in controrllo e chiude sull’83-68.

UFF.STAMPA OLIMPIA MILANO