QF G4 – Milano domina e vola in semifinale, Pesaro onora la sua stagione

Quintetti:

Pesaro: Moretti, Abdur-Rahkman, Charalampopoulos, Cheatham, Kravic

Milano: Napier, Baron, Shields, Melli, Voigtmann

1° QUARTO: Voigtmann e Milano entrano in campo con un piglio decisamente diverso rispetto all’ultima uscita, Charalampopoulos risponde dall’arco ma Napier segna le triple del 3-11 dopo 2’. Cheatham replica per un 6/6 delle due squadre da 3, che si rispondono canestro su canestro, anche dal pitturato, con il play dell’Olimpia che segna ancora da 7 metri per il 8-19 dopo 4’; anche Shields si iscrive ai canestri da fuori per due volte per il +14, con il greco di Repesa e Visconti che rispondono alla stessa maniera. L’Armani con delle percentuali irreali e con tanta grinta in difesa, conclude il primo quarto con la schiacciata di Hines, sul 17-34.

2° QUARTO: Le percentuali della squadra di Messina si abbassano inevitabilmente, complice anche la difesa pesarese molto arcigna anche a rimbalzo, e Totè prova a tornare sui livelli di gara 3 firmando il -11 al 13’; Baron segna dall’arco, cosi come Rahman col fallo per il 27-37; le due compagini si ribattono tripla su tripla, Shields segna dalla media, Delfino lo copia subendo anche il fallo del -9 al 18’. L’ex Trento allunga ancora, Cheatham dice -13, ma Milano trova lo spunto per il canestro finale che vale il 40-55 in una partita incredibilmente intensa.

3° QUARTO: Voigtmann e Melli arrotondano lo scarto sul +20, poi la Carpegna Prosciutto rialza la testa e torna sul -15; i problemi di falli colpiscono 4 esterni di Repesa, con qualche protesta del coach croato che si ritrova con 20 falli commessi contro 9 al 25’. Totè lotta con tutti i mezzi a sua disposizione ma l’EA7 segna con una continuità impressionante, Daye prova a sollevare il morale sul 52-70 ma arrivano altri due canestri che ritoccano l’ultimo parziale sul 54-71.

4° QUARTO: Milano vede il traguardo ed accelera: Datome e l’inchiodata di Shields firma il 7-0 che vale il massimo vantaggio sul +24. Daye interrompe il parziale, a cui seguono Tambone e Moretti che si sbloccano dall’arco per il 62-78. Dopo 3 rimbalzi offensivi consecutivi (14-3 il computo fino al 35’), Shields torna a realizzare per due volte di fila ma il figlio d’arte di Darren dice 65-85 al 36’: Voigtmann realizza la quarta tripla consecutiva, Baldasso ne segna due, a cui rispondono Visconti e Cheatham. Delfino e Daye continuano ad onorare la maglia in attesa di capire se l’argentino sarà alla sua ultima partita giocata, firmando il 80-94 che vale il passaggio del turno di Milano, con Pesaro che onora una stagione complessivamente più che positiva

MVP Basketinside: Shavon Shields (25 punti, 4/8 da 3, 7 rimbalzi)

Tabellini:

Pesaro: Kravic 4, Abdur-Rahman 5, Visconti 8, Moretti 3, Tambone 3, Stazzonelli ne, Daye 13, Charalampopoulos 11, Totè 8, Cheatham 14. All. Jasmin Repesa

Milano: Pangos, Tonut, Melli 14, Baron 11, Napier 13, Ricci 3, Biligha, Baldasso 6, Shields 25, Hines 7, Datome 3, Voigtmann 12. All. Ettore Messina