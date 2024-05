QF G4 – Milano vince a Trento e va in semifinale

Nei due quarti centrali l’Olimpia si impossessa della partita, soprattutto la difesa che concede 21 punti a Trento. Così i 45 punti prodotti dall’attacco, senza necessitare di protagonisti ma ripartendo le responsabilità e trovando abbastanza da tutti, ribaltano il meno uno del periodo iniziale consentendo a Milano di dominare Gara 4 (87-69) e conquistare la decima semifinale consecutiva. Importante aver vinto tre gare consecutive di cui due in trasferta anche senza il principale realizzatore della squadra, Shavon Shields. Shabazz Napier, con un occhio semichiuso, è stato il primo a entrare in ritmo. Gradualmente l’hanno seguito gli altri e l’Olimpia ha chiuso un’altra partita di buonissima fattura, Gara 1 di semifinale contro Brescia è in programma sabato prossimo all’Unipol Forum.

IL PRIMO TEMPO – L’Olimpia prova due volte ad allungare guadagnando cinque punti di vantaggio, con due triple di Shabazz Napier, ma Trento risponde traendo grandi benefici dall’ingresso, dalla panchina, di Davide Alviti (sette consecutivi nel quarto iniziale) e Prentiss Hubb. L’Olimpia paga soprattutto le palle perse. Due tiri liberi di Hubb a cinque secondi dalla fine valgono il 22-21 Trento dopo il primo periodo. All’inizio del secondo quarto, l’Olimpia tenta un ulteriore allungo. Una tripla di Devon Hall ripristina cinque punti di vantaggio. Trento replica una prima volta, poi ancora Napier guida l’allungo di Milano. Il vantaggio tocca i sette punti in un secondo quarto molto più spigoloso e fisico rispetto al primo. Calano le percentuali da ambedue le parti. Trento viene tenuta a dieci punti e l’Olimpia chiude con sei di vantaggio, 38-32.

IL SECONDO TEMPO – L’Olimpia continua a macinare difesa e a trovare anche soluzioni in contropiede. Anche dopo il terzo fallo di Mirotic, continua a produrre, con Tonut, con Flaccadori, poi ci sono sette punti consecutivi di Ricci. Il vantaggio esplode, toccando i 23 punti dopo otto minuti. Trento segna 11 punti nel terzo periodo, 21 nei due quarti centrali, così l’Olimpia senza nessuno del quintetto iniziale, chiude sul 66-43il terzo periodo. Nel quarto, a partita non ha molto da dire. Ma l’Olimpia continua a giocare. Melli segna due volte consecutive da tre e apre 27 punti di margine. Qui Coach Messina distribuisce i minuti restanti. Trento ne approfitta per ridurre lo scarto soprattutto con Baldwin e Alviti. Finisce 87-69 per l’Olimpia, 3-1 la serie.

UFF.STAMPA OLIMPIA MILANO