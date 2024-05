QF G4, Venezia è perfetta, vince a Reggio Emilia e impatta sul 2-2 la serie

Nonostante l’assenza di Kabengele Venezia gioca la partita perfetta, d’altronde sotto di 2-1 non poteva fare altro. Con 6 uomini in doppia cifra gli ospiti hanno sfruttato al meglio la giornata poco prolifica del duo Galloway / Smith. Reggio ha sempre dovuto inseguire dal primo minuto riuscendo solo una volta a trovare il vantaggio una sola volta in tutto l’incontro. Venezia ha tirato benissimo sia con Tucker che con Wiltjer, autori rispettivamente di 23 e 17 punti. Per Reggio il miglior realizzatore con punti 17 è stato Faye.

Quintetti iniziali :

Unahotels : Vitali, Galloway, Faye, Weber, Chillo

Umana : Spissu,Tessitori , Simms, Casarin, Tucker

Primo quarto : La gara inizia in un assordante PalaBigi, il primo canestro lo firma Simms dalla lunga distanza, Venezia sembra più pronta con Tucker, mentre per Reggio è Vitali a segnare tutti i 5 punti dei reggiani, 5-10. Reggio grazie a Weber, 4 punti di fila, riesce a rimettersi al – 1, e poi primo vantaggio con Uglietti, subito stoppato da Tucker. Allungo Reyer con 2 triple di Wiltjer, minuto per Priftis prima dei 2 liberi di Spissu che non sbaglia, 14-23. Venezia non sbaglia nulla e allunga al +14, Black da sotto interrompe il break ma subisce subito il gioco da 3 punti di Tessitori. Il quarto si chiude con il canestro di Atkins per il 21-31.

Secondo quarto : L’inizio di quarto Reggio prova a cavalcare Faye, ma è sempre Wiltjer a segnare dalla lunga distanza, Venezia sbaglia pochissimo ed allunga con Simms, 4 punti di fila, 24-38 al 13°. La scelta di Venezia è quella di far sempre fallo su Faye per portalo alla lunetta, sino ad ora 3/6 e minuto per Spahija. L’uscita dal time out è tutta per Reggio che trova 5 punti di fila con Faye e Weber, nuovo minuto per Spahija, 33-38. Break reggiano di 6-0 che la portano al 2 ma tocca a Heidegger a riporta al +5 Venezia al 18° di gioco. Finale con 3 liberi di Galloway, 3/3, la tripla di Hiedgger, minuto per Priftis ( anche se è Fucà ad allenare in quanto già sanzionato di tecnico) la tripla di Smith finisce sul ferro e si va al riposo sul 46-51.

Terzo quarto: due minuti di gioco e ancora + 5 per Venezia con Tessitori che risponde a Galloway, Vitali per il meno 2 ma Tuker non perdona dalla media 54-58 al 23°. Venezia trova un canestrissimo di Tucker a termine di un’azione molto complicata, da oltre 7 metri. A 4 minuti dalla fine Venezia conduce 60-68, riuscendo sempre ad andare a canestro con tutti i suoi uomini. Reggio da parte sua sembra pagare lo sforzo che ha fatto per rientrare in partita, 62-72. Piccolo break reggiano firmato Black e Grant che la portano al meno 5, minuto obbligato per Spahija. Finale con Uglietti che perde palla in attacco e Wiltjer mette sul ferro la tripla, 69-74.

Quarto quarto: Partenza con la tripla di Galloway per il -2, ma 2 triple di Venezia, Wiltjer e De Nicola riportano a 8 le lunghezze di vantaggio per gli ospiti. Reggio prova a rientrare ma Venezia non molla un centimetro. A 5 dalla fine Venezia conduce di 10 lunghezze ma soprattutto con l’inerzia sempre dalla sua parte. Infortunio a Simms che deve lasciare il campo, Reggio ci prova ma i suoi attacchi si infrangono sui ferri del canestro. Venezia arriva sino alla fine vincendo per 92-95 e portando la serie a gara 5.

UNAHOTELS REGGIO EMILIA- UMANA REYER VENEZIA 92-95 ( 21-31,46-51,69-74 )

Unahotels : Weber 10,Bonaretti, Cipolla , Gallowey 15, Faye 20,Smith 10, Uglietti 2,Atkins 2,Black 14,Vitali 15,Grant 2,Chillo 2 . Allenatore Dimitris Priftis

Umana : Spissu 11 ,Heidegger 11,Casarin ,De Nicolao 10,O’Connell, Janelidze , ,Parks

,Books ,Simms 14,Wiltjer 17,Tucker 24 , Tessitori 8. Allenatore Neven Spahija

Arbitri : Attard, Borgioni,perciavalle