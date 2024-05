QF G5 – La “bella” premia la Virtus Bologna che vola in semifinale, Derthona chiude la stagione con onore

Termina in gara 5 dei quarti di finale il cammino ai playoff della Bertram Derthona, che esce sconfitta dalla Segafredo Arena al termine di una partita in cui ha inseguito per la quasi interezza, provando più volte a rientrare a contatto e cedendo poi all’allungo decisivo avversario nel secondo tempo. Per la formazione allenata da De Raffaele rimane l’orgoglio di avere raggiunto i playoff per il terzo anno consecutivo, forzando alla ‘bella’ la Virtus Segafredo Bologna, una delle migliori squadre d’Europa, che avanza con merito in semifinale.

Primo quarto di gara condotto dalla Virtus per larghi tratti: la squadra allenata da Banchi – dopo il libero segnato da Kamagate – opera il sorpasso e allunga sino al 21-14 del 10’. Nella seconda frazione, la Bertram prova a riavvicinarsi nel punteggio, ma la Virtus – con una nuova folata – raggiunge nuovamente la doppia cifra di margine (39-28 al 17’). Nelle battute conclusive, il divario tra le due squadre rimane invariato: al 20’ padroni di casa avanti 46-35.

Al rientro dagli spogliatoi, le triple di Belinelli e Cordinier e le giocate di Shengelia alimentano il momento favorevole alla Virtus, che piega la resistenza del Derthona dilata il proprio gap sino al 69-54 della terza sirena. Nell’ultima frazione, la formazione allenata da Banchi allunga sino al 92-63 finale.

Virtus Segafredo Bologna vs Bertram Derthona Tortona: 92-63

(1Q 21-14, 2Q 46-35, 3Q 69-54)

Virtus Segafredo Bologna: Cordinier 8, Belinelli 15, Pajola 13, Mascolo 4, Lomasz, Shengelia 22, Hackett 2, Mickey 12, Polonara 2, Zizic 8, Dunston 4, Abass 2.

Coach Luca Banchi

Bertram Derthona Tortona: Zerini 5, Baldi 3, Ross 10, Dowe 8, Candi 3, Tavernelli, Strautins 4, Baldasso 11, Kamagate 5, Obasohan, Weems 10, Radosevic 4.

Coach Walter De Raffaele

Arbitri: M. ROSSI – D. BORGIONI – E. GONELLA

Così coach Walter De Raffaele al termine della gara: “Complimenti a Bologna, che in questa partita è stata decisamente superiore. In casa, con questo grande pubblico e i suoi campioni ha indirizzato la partita. Stasera sono venuti fuori tutti i nostri problemi, che non abbiamo mai sbandierato, contro una squadra come la Virtus. Voglio ringraziare il pubblico che ci ha seguito da Tortona e i miei giocatori, che sono diventati una squadra solida con attitudine andando oltre i propri limiti. Come allenatore è una grande soddisfazione avere un gruppo così, ci siamo guadagnati una considerazione importante in questa serie, che deve essere soddisfacente per il Club anche per il futuro”.

