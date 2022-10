Rahkman porta la VL Pesaro dall’inferno al paradiso, finale amaro per Venezia

Quintetti

Pesaro: Moretti, Abdur-Rahkman, Charalampopoulos, Mazzola, Kravic

Venezia: Freeman, Granger, Willis, Brooks, Watt

1° QUARTO:Parte forte Venezia con Brooks e Willis; i locali rimangono a contatto mandando a referto 4 giocatori diversi per il 8-12 al 4′. Freeman firma l’allungo per i suoi, ma a metà quarto Abdur Rahkman prova a caricarsi i biancorossi sulle spalle con ottime intuizioni in entrambe le metà campo. Il vantaggio VL si concretizza con l’8-0 ampliato da Charalampopoulos che firma la tripla del 18-14 al 7′; il greco è protagonsta del massimo distacco sul 23-14 prima dei tiri liberi di Granger e Tessitori che sbloccano i lagurari non fermando però l’inerzia marchigiana che porta il punteggio sul 26-18

2° QUARTO: Moretti si mette in proprio con 4 punti prima della tripla di Bramos; Cheatam amplia il distacco sul +12, seguito poi dal greco di De Raffaele che risponde a quello Repesa a metà frazione per il 37-25. Willis e Spissu accorciano dall’arco con due triple, ma la Carpegna Prosciutto a trazione italiana viene riportata sul +12. Freeman torna a segnare ma non impedisce ai pesaresi di arrivare all’intervallo sul massimo vantaggio, fissato sul 51-37.

3° QUARTO: L’ex di serata Mazzola riscrive il vantaggio sul +15 al 22′, subito riaccorciato due volte in rapida sequenza da Watt. Charalampopoulos e Rahkman compensano i canestri appena subiti, ed ancora una volta è Mazzola ad allungare il distacco con due triple per il 65-48. Freeman prova a spronare i lagurari con due triple ma Moretti e Kravic interrompono l’inerzia ospite; ora è Willis a innescare la rimonta ma il play locale firma il 2+1 del 72-59 al 28′. Charalampopoulos si vede fischiare due falli di cui un tecnico, Tambone riallunga ma a fil di sirena Bramos firma in tapin il 75-65.

4° QUARTO: Kravic replica l’azione di Bramos, il quale si vendica con una schiacciata da highlight. Watt in semigancio firma il 77-71 al 34′, a cui replica nello stesso modo il pivot pesarese. Granger mette la tripla del -5, compensata dal 2+1 di Totè; comincia a farsi sentire la pressione per la VL che non trova più facili canestri, a differenza di Willis e Watt che dicono -1 al 38′. Freeman è l’uomo del sorpasso con i pesaresi in chiara difficoltà; è ancora il numero 5 dalla lunetta ad ampliare il vantaggio lagunare prima di una interferenza a canestro reyerina. A 13 secondi dalla fine, Freeman dice 30 sul +3, però un fallo antisportivo del top scorer di Venezia rimette tutto in discussione con Moretti che fa 2/2 dalla lunetta, lasciando a Rahkman una incredibile canestro del 90-89 che lascia 9 decimi di secondo a Watt che sbaglia il tiro.

MVP Basketinside: Muhammad-Ali Abdur-Rahkman (13 punti, 5/7 da 2, 1/2 da 3, 5 falli subiti)

CARPEGNA PROSCIUTTO BASKET PESARO – UMANA REYER VENEZIA: 90-89

Pesaro: Kravic 15, Rahkman 13, Visconti, Moretti 15, Tambone 15, Stazzonelli ne, Mazzola 12, Charalampopoulos 8, Totè 5, Cheatham 7. All. Repesa

Venezia: Spissu 5, Freeman 32, Bramos 9, Sima, De Nicolao, Granger, Chillo ne, Brooks 6, Willis 16, Chapelli ne, Watt 18, Tessitori 3. All. De Raffaele