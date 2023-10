Reggio Emilia domina e sbanca il parquet di Brindisi

La prima stagionale in campionato per la Happy Casa Brindisi è da dimenticare, battuta in casa al PalaPentassuglia dall’Unahotels Reggio Emilia in grande spolvero. La squadra ospite approfitta in modo netto e meritato di una condizione fisica decisamente migliore rispetto ai biancoazzurri alla quarta sfida in otto giorni tra Qualification Round ed esordio in LBA. La stanchezza gioca un brutto scherzo ai ragazzi di coach Corbani che non riescono mai a trovare feeling e ritmo partita, incappando in una serata storta al tiro e tante difficoltà davanti alle bocche di fuoco avversarie. Harvey mostra tutto il proprio arsenale a disposizione realizzando 21 punti in 28 minuti, Weber sporca tutte le linee di passaggio in difesa annichilendo gli esterni della Happy Casa che perdono tutti i duelli. I secondi possessi e le palle vaganti finiscono infatti puntualmente nelle mani dei reggiani, molto più in palla ed esaltati dal divario scavato fin dal primo quarto. Brindisi prova a rispondere trovando in Bayehe un punto di riferimento offensivo importante da 17 punti e 19 di valutazione, ma il gap accumulato è troppo ampio per poter rimettere in discussione il risultato finale.

Seconda giornata di campionato in programma domenica 8 ottobre, in casa della Bertram Tortona con palla a due alle ore 18:15 in diretta su DAZN e DMAX.

IL TABELLINO

HAPPY CASA BRINDISI-UNAHOTELS REGGIO EMILIA: 63-87 (19-32, 34-50, 46-70, 63-87)

HAPPY CASA BRINDISI: Morris 2 (1/3, 0/3, 1 r.), Mitchell 10 (1/2, 2/5 da 3, 2 r.), Laquintana 4 (2/5, 0/1, 2 r.), Laszewski 9 (0/1, 3/6, 8 r.), Riismaa 4 (0/1, 1/3, 2 r.), Lombardi (0/2 da 3, 1 r.), Johnson 8 (4/9, 4 r.), Bayehe 17 (1/3, 3/5, 3 r.), Senglin 9 (1/5, 2/4, 3 r.), Kyzlink (0/1, 0/1, 2 r.), Seck ne, Malaventura ne. All.: Corbani.

UNAHOTELS REGGIO EMILIA: Weber 10 (4/9, 0/1, 5 r.), Hervey 21 (5/8, 3/6, 7 r.), Galloway 4 (2/5, 0/2, 3 r.), Faye 8 (3/5, 6 r.), Vitali 11 (1/2, 3/4. 4 r.), Grant (0/1, 1 r.), Smith 15 (3/5, 3/5), Uglietti 6 (1/1, 1/1, 3 r.), Atkins 10 (4/8, 6 r.), Chillo 2 (1/1, 1 r.), Camara ne, Cipolla ne. All.: Priftis.

ARBITRI: Baldini – Nicolini – Catano.

NOTE – Tiri liberi: Brindisi 10/12, Reggio 9/15. Perc. tiro: Brindisi 21/60 (11/30 da tre, ro 10, rd 22), Reggio 34/64 (10/19 da tre, ro 11, rd 29).

