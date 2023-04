Reggio Emilia ha un cuore grande e batte Scafati all’overtime

La Unahotel Reggio Emilia vince una gara dell’esito inperato ad inizio ultimo quarto, poi piano piano è riuscita a trovare la parità ed anche un esiguo vantaggio, che però non è bastato per chiuderla nei tempi regolamentari. Nell’over time Reggio piazza un 9-0 di parziale finale che la porta a vincere la gara e ribaltare la differenza canestri. Mattatore della gara per i reggiani capitan Cinciarini con 18 punti, seguito da Reuvers con 15. Per gli ospiti 18 anche per il solito Logan che finché ha retto ha guidato i suoi.

Quintetti iniziali :

Unahotels : Anim, Diouf, Cinciarini, Hopkins, Olisevicius

Givova : Hannah, Okoye, Pinkins, Rossato, Thompson

Primo quarto : Primi minuti di gara molto equilibrati con le squadre che faticano a segnare, Scafati cerca la palla sotto mentre Reggio prova altre strade 4-2, risponde Scafati con la tripla di Hannah ed il 1 /2 di Okoye, ma soprattutto la tripla di Okoye, 4-9. Scafati si fa notare in area sia in attacco che in difesa, Reggio si sblocca dalla lunga distanza con Hopkins, ma Okoye ristabilisce il divario di 3 lunghezze. Reggio da sotto sbaglia tutto il possibile e viene castigata da Logan con 5 punti di fila per il 13-20 al 9° di gioco. Finale con la palla persa di Scafati sulla sirena, complice la stoppata di Reuvers 14-20.

Secondo quarto : Avvio di quarto a suon di triple, Imbrò Strautins e Okoye, Scafati + 9. Ennesima palla persa in attacco per Reggio e De Laurentis punisce dopo 3 rimbalzi in attacco, minuto per Sakota tra i fischi del pubblico reggiano 17-28. Imbrò deve lasciare il campo per una scavigliata, fallo personale più tecnico a Senglin, Logan mette il libero del 23-31. 4 punti di Reggio firmati da Cinciarini e Hopkins per il 4 ma Thompson dalla media non perdona. Finale con Sakota che deve chiedere time out per la seconda palla persa in attacco consecutiva, Rossato mette la sua prima tripla a 26 secondi dalla fine, sulla rimessa nulla di fatto e si chiude il quarto sul 28-36.

Terzo quarto: Primi 2 minuti e solo un canestro, Olisevicius fa tutto lui, errore al libero e fallo in attacco e poi anche un fallo in difesa ampiamente contestato dal pubblico. Dopo la tripla di Cinciarini minuto per Sacripanti 33-36. Fallo tecnico alla panchina reggiana, Logan sbaglia il libero e poi Thompson sbaglia da sotto. Sorpasso Reggio con Cinciarini autore di 7 punti di fila 37-36. Tocca a Rossato chiudere il parziale di 9-0 per Reggio. Ora la gara è punto a punto con Reuvers che schiaccia il 41-40. Dopo un buon momento Reggio si perde in attacco e Krampely non perdona per il +2 Scafati. Sulla tripla di Logan minuto immediato per Sakota a 1 minuto dalla fine, Senglin mette in sottomano il meno 3 ma è il semprevivo Logan ad inchiodare la tripla sulla sirena del +6 Scafati 45-51.

Quarto quarto : Avvio terribile di Scafati che piazza in 40 secondi un break di 5-0 con Imbrò e Scafati, minuto per Sakota 45-51. Scafati per ora è in pieno possesso della partita anche perché le facce dei giocatori reggiani sanno di resa. Piccola razione Reggio con Anim, sino ad ora silente, tripla del 8 a 5 minuti dalla fine. Olisevicius si mette in proprio e infila 2 tripla del meno 4 a 3 minuti dalla fine 56-60. Cinciarini non molla e mette in contropiede il meno 3 a 100 secondi dalla fine, Olisevicius canestro con fallo inchioda la gara sul 63 pari a 47 secondi dalla fine, minuto per Sacripanti. Finale concitatissimo ogni palla e istant-replay, Senglin sbaglia la tripla ed è over time. 63-63.

Overtime 1: In partenza 2/4 ai liberi di Reuvers e tripla di Hannah, Strautins 2/2 e Kramplj 2/2 e 67-68. Thompson per il +3 ma Reuvers inchioda da sotto, Olisevicius 1 /2 e 70-70. 4 punti di Reuver e Reggio comanda 74-70 a 37 secondi dalla fine, minuto per Sacripanti. Cinciarini mette i liberi del +6, errore di Krampelj e palla a Reggio Olisevicius per il +8 finale 78-70.

UNAHOTELS REGGIO EMILIA – GIVOVA SCAFATI 78-70 ( 14-20,28-36,45-51,63-63 )

Unahotels: Anim 7,Ruvers 15 , Hopkins 8 ,Cipolla,Strautins 6,Vitali , Stefanini , Cinciarini , 18,Lee ,Senglin 4,Olisevicius 14,Diouf 6. Allenatore Sakota

Givova : Okoye 7 ,Imade ,Mian ,Krampelj 4 ,Hannah 8 ,Pinkins 4,De Laurentis 4,Rossato 7,Imbrò 7,Thompson 11 ,Tchintcharauli ,Logan 18 . Allenatore Sacripanti