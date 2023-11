Reggio Emilia nel terzo quarto spacca la partita e per Pistoia è notte fonda

Con un terzo quarto da 21-10 Reggio Emilia spacca una partita che fino a metà gara era in perfetto equilibrio. Poi i padroni di casa hanno alzato il livello in difesa e per Pistoia è stata notte fonda, sono calate drasticamente le medie del primo tempo e non c’è stato più nulla da fare davanti ad muna Unahotels che con un Webber inspirato ed il solito Gallowey hanno chiuso l’incontro. Una volta trovato il vantaggio di 23 punti Reggio ha un po mollato e Pistoia grazie ad un ottimo Moore, per lui 18, hanno evitato la disfatta totale. Reggio come al solito ha sciorinato una prestazione in attacco scintillante con un Gallowey da 24 punti e Hervey da 21.

Quintetti iniziali :

Unahotels : Weber, Hervey, Gallowey, Faye, Vitali

Estra: Willis, Moore, Varnado, Hawkins, Ogbeide

Primo quarto : buona partenza di Pistoia che imbriglia gli atttaccanti reggiani e trova in Varnado e Willis i realizzatori dell’avvio pistoiese 5-9. Reggio reagisce con 2triple di vitali e Hervey ma Willis ristabilisce il vantaggio ospite, sull’ennesima tripla, questa volta da 7 metri di Moore, Priftis chiama minuto 12-18. Dopo alcune settimane torna in campo per Reggio Uglietti, ma dopo un buon canestro in entrata Varnado e Ogbeide fissano il risultato sul 17-24. Per Reggio si mette in proprio Smith che grazie a 5 punti consecutivi riporta al meno 3 i padroni di casa a 1’30” dalla fine del quarto. Reggio trova il pari a quota 27 cn la tripla di Chillo ma prima Ogbeide e poi Grant fissano il risultato sul 29-30.

Secondo quarto : Primi minuti di secondo quarto senza canestri, poi Pistoia con Ogbeide e Wheatle,tripla, riporta al +6 gli ospiti. Con l’ingresso di Gallowey e Faye Reggio trova la spinta che la porta al pareggio sul 35 pari. Dopo tanti tentativi Reggio si porta avanti nel punteggio grazie ad una tripla di Atkins che costringe Brienza a chiamare minuto 38-37 a 3 minuti e 27 alla fine. Si gioca punto a punto con Reggio che trova il + 2 con Gallowey ma i 2 liberi di Della Rosa riportano tutto in parità sul 44 pari a 1’47”. Finale con il tiro di Smith che finisce sul ferro per il 48-48.

Terzo quarto: Avvio super per Reggio che trova nel primo minuto 7 punti di fila che costringono a chiamare minuto a coach Brienza per fermare subito l’inerzia della gara. Ad interrompere il digiono in casa Pistoia è Ogbeide abile a trovare un rimbalzo in attacco e tramutarlo in canestro. A dare la spinta del vantaggio e Webber che sin da subito ha innescato prima i compagni e poi anche lui ha trovato 3 canestri per il +12 a 3 minuti dalla fine, 65-53. Pistoia sembra sparita dal campo e il solo canestro da 3 di Willis riporta al 11 gli ospiti, su un fallo non fischiato a Faye 2 falli tecnici a gioco fermo, Uglietti e alla panchina reggiana, 69-58.

Quarto quarto : Dopo i 2 punti realizzati da Hawkins per i falli tecnici è un monologo reggiano che porta Reggio al + 20 con triple in fotocopia di Gallowey 80-60. Il monologo di Gallowey continua e Reggio trova il 23 prima che Moore con 5 punti di fila costringe a Priftis a chiamare minuto sul 86-68. Pistoia grazie a Moore che non si da per vinto ed una Reggio Emilia che sembra aver già dato per vinta la gara di porta al-14 a 2’30” dalla fine con Priftis non la prende bene. Piano piano si arriva alla fine con Reggio Emilia che supera Pistoia per 95-82.

UNAHOTELS REGGIO EMILIA – ESTRA PISTOIA 95-82 (29-30,48-48,69-58 )

Unahotels : Weber 12,Camara , Cipolla 2 ,Hervey 21 ,Gallowey 24 , Faye 2 ,Vitali 6 ,Smith 12,Uglietti 4,Atkins 5,Grant 2,Chillo 5. Allenatore Dimitris Priftis

Estra : Willis 15 ,Della Rosa 2 ,Moore 18 ,Nesti ,Dembelè ,Saccaggi 3 ,Del Chiaro ,Varnado 13,Wheatle 7,Hawkins 12 ,Ogbeide 11. Allenatore Brienza

Arbitri : Lo Guzzo, Bartoli, Borgo