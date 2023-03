Reggio Emilia non molla e asfalta Napoli

Dopo 4 sconfitte consecutive Reggio Emilia torna alla vittoria e tiene accesa la fiammella della speranza di salvezza. Gara sempre condotta dall’inizio alla fine la Unahotels ha mostrato una buona concentrazione per tutta la partita con un Senglin che ha guidato e segnato (14 punti con 4/5 da 3). Per Napoli il solo Williams autore di 22 punti è sembrato reggere il confronto mentre poco da altri.

Quintetti iniziali :

Unahotels : Anim, Diouf, Cinciarini, Hopkins, Olisevicius

Gevi : Michenau, Wimbush, Young, Williams ,Stewart

Primo quarto : Avvio di gara molto equilibrato e caratterizzato dai pochi canestri, Reggio trova i primi punti con Diouf e Cinciarini, mentre napoli si affida a Michenau e Young 4-3. La prima tripla della serata è di Anim per il 9-5, sempre Michenau ricuce lo svantaggio sul 9-7 al 5° di gioco. In attacco buona la prova di Diouf che si fa ripettare anche in area avversaria, Reggio prova l’allungo con lo stesso Diouf e le 2 triple di Senglin per il 19-11. Nel finale Reggio tocca il +10 con Strautin ma il solito Michenau trova la tripla del 21-14 che fissa il finale del quarto.

Secondo quarto : In apertura di secondo quarto Napoli trova 3 punti consecutivi che la riportano al meno 4 in un amen (Zerini e Steward), Senglin infila un canestro pesante ed allora Pancotto chiama il suo primo time out. Reggio avrebbe la possibilità di allungare ma il 1/5 ai liberi la condanna a rimanere con poche lunghezze di vantaggio. Reuvers inchioda il +6 e poi stoppa Young in difesa ma in attacco perde banalmente la palla e Sakota chiama minuto 27-21. Si iscrive a referto anche Lee con 4 punti di fila, Reuvers confeziona il +11 e nuovo time out di Pancotto. Anche Napoli ai liberi non è molto precisa e nelle 2 ultime uscite 0/4 e Anim la punisce per il 37-21 al 18°. Nel finale Wimbush si riscatta dalla lunetta ma prima e Cinciarini e poi Reuvers sulla lunetta fissano il risultato sul 41-23.

Terzo quarto: In apertura di quarto primi 2 punti di Hopkins ma anche il 3° fallo, Williams e Steward, tripla, accorciano ma è Anim con 5 punti di fila a rimettere le cose a posto per Reggio, minuto obbligato per Pancotto, 48-28. La rincorsa di Napoli è affidata a Williams che non è fermato dalla difesa reggiana, 4 punti di fila per il 51-37 al 25°. Altro canestro con fallo per Williams che questa volta trasforma e riduce lo svantaggio a 11 lunghezze dopo essere stato al -20. Minuto per Sakota che deve correre subito ai ripari. La reazione c’è grazie a Reuvers e Olisevicius trova il 56

a 40 a 3 minuti dalla fine del quarto. Finale di quarto tutto di marca reggiana con Lee e Senglin ma il canestro finale è di Michenau, tripla sulla sirena 62-45.

Quarto quarto : Si comincia come si era finito con la tripla di Howard, Senglin rimettela cose a posto con una tripla anch’esso. Reggio sembra in controllo della partita ma compie delle amnesie difensive che la costringono a spendere falli. A 5 dalla fine la tripla di Cinciarini riporta Reggio al +19 che sa di canestro della staffa ma occorre giocare ancora per la differenza canestri in caso di volata. Per il resto del tempo non succede praticamente nulla e Reggio vince per 80-62.

Unahotels: Anim 11,Ruvers 14 , Hopkins 5,Cipolla,Strautins 8 ,Vitali , Stefanini , Cinciarini 9, Lee 9,Senglin 14 ,Olisevicius 4,Diouf 6. Allenatore Sakota

Gevi : Zerini 5,Howard 5,Young 4,Michineu 8 ,Dellosto ,Matera ,Uglietti ,Wimbush 7,Williams 22 ,Stewart 11 ,Zanotti ,Sinagra. Allenatore Pancotto