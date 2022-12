Reggio Emilia rialza la testa, battuta Pesaro

Torna alla vittoria Reggio Emilia dopo 7 sconfitte consecutive e lo fa con una prova di intensità per tutti 40 minuti di gioco. Sakota ha ridotto le rotazioni cavalcando i più in forma, Reuvers (miglior marcatore con 19 punti ), Anim e Burjanadze. Da segnalare l’ultimo quarto di Vitali autore di 13 punti, per Pesaro 18 punti Cheatham e 14 di Totè che Reggio non è mai riuscita a trovare il metodo per fermarlo.

Quintetti iniziali :

Unahotels : Anim, Reuvers,Cinciarini, Hopkins, Olisevicius

Carpegna : Gudmunsson , Abdur-Rahkman, Totè, Cheatham, Visconti

Primo quarto : Avvio di gara subito deciso da ambo le parti, Reggio parte con molti palloni in area, mentre Pesaro centra il bersaglio grosso con Abdur-Rahkman ma poi da sotto sbaglia molto 4-3. A metà quarto Reggio trova il + 3 con la tripla di Anim ma poi spreca 2 azioni da sotto da soli, Gudmunsson punisce con una bella entrata 9-8. Allungo Pesaro grazie a 2 triple di Cheatam che costringono Sakota a chiamare minuto sul 9-14. Reggio grazie e Reuvers e Cinciarini impatta a quota 14 ad un minuto dalla fine, allunga con Hopkins ma poi subisce i 2 liberi di Moretti e l’entrata di Tambone sulla sirena 16-18.

Secondo quarto : Reggio in apertura ribalta il parziale grazie alla tripla di Anim ma poi Totè e Moretti ribaltano a favore di Pesaro 21-22. Nel difendere bene Reggio trova anche il vantaggio con la tripla di Burjanadze e l’incursione di Vitali, questa volta è Repesa a chiamare minuto 26-22. Pesaro grazie a 2 azioni con canestro e fallo si riporta in parità grazie a Rahkman e Gudmunsson, il gioco viene fermato perché gli ospiti disturbano con i fischietti. Nuovo sorpasso Pesaro con la tripla da lontano di Charalampopoulos e quella di Chaetham 31-36. Strautins avrebbe la possibilità di pareggiare o superare gli ospiti ma dalla linea della carità solo 2/4 per il 36-37 a 2 minuti dalla fine. Da sotto canestro Reggio spreca moltissimo commettendo molti errori nonostante la superiorità, ma poi concede molto in difesa in contropiede, l’ultima azione è nella mani di Pesaro, fallo di Strautins e Moretti dalla linea della carità sbaglia entrambi i tiri e Reuvers la punisce con un gioco da 2+1, 42-39.

Terzo quarto: In apertura di quarto allungo Reggio con la tripla di Olisevicius dall’angolo, il quale però non si ripete nell’azione successiva. Pesaro non molla un centimetro e trova in Chaetham, Delfino e Rahkmani i finalizzatori del -3 e Sakota chiama immediatamente minuto, 50-47. Pesaro trova nel servizio a Totè le armi per entrare in area reggiana, Reggio tiene il + 4 con l’entrta di Olisevicius 55-51. Nuovo +9 Reggio con Reuvers e la tripla di Burjanadze, minuto per Repesa 60-51 a 2’30 dalla fine. Buona l’uscita dal time out con 5 punti di fila per Pesaro con Totè e Visconti, la replica di Reggio non si attendere e grazie a 4 liberi Reuvers e Cinciarini si ritorna al +8 per Reggio. Si chiude con la tripla di Charalampopoulos per il 67-62 finale.

Quarto quarto : In apertura di quarto Reggio ritrova 9 lunghezze di vantaggio con Anim, Cheatham interrompe l’inerzia. Con molti errori e pochi canestri si arriva a metà quarto con il canestro di Rahkman per il 74-66. Reggio trova in Vitali ma soprattutto in Burjanadze la spinta del +14 e Repesa è costretto a richiamare minuto in quanto vede la sua squadra allentare la presa. Il doppio fallo fischiato a Burjanadze consente a Cheatham di tirare 3 liberi il quale non sbaglia, Vitali tripla ristabilisce il divario. Reggio trovai canestri della linea dei tre punti per il +19 a 2 minuti dalla fine che sanciscono il ritorno alla vittoria per 95-76.

UNAHOTELS REGGIO EMILIA – CARPEG-NA PROSCIUTTO PESARO 95-76 ( 16-18,42-39,67-62 )

Unahotels: Anim 18 ,Reuvers 19 ,Hopkins 8,Cipolla , Strautins 7,Vitali 15, Stefanini ,Cinciarini 13, Neimbhart ,Burjanadze 10 ,Olisevicius 5 ,Diouf . Allenatore Menetti

Carpegna : Ali Abdur-Rahkman 11 ,Visconti 6,Moretti 5 ,Tambone 2 ,Stazzonelli , Gudmunsson 10 ,Charalampopoulos 8,Totè 14,Cheatham 18,Delfino 2. Allenatore Repesa