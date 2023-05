Reggio Emilia travolge Trento ed ottiene una salvezza insperata

Vittoria doveva essere e vittoria è stata per Reggio Emilia che trova una serata speciale e grazie alla sconfitta delle altre contendenti salva la categoria. Tutta la squadra ha dimostrato questa sera di voler vincere una partita che non è mai stata in discussione, anche perchè Trento non avendo nulla da chiedere non ha giocato la sua miglior partita. miglio realizzatore dei biancorossi Olisevicius con 16 punti seguito da Reuvers e Hopkins con 15. Per Trento Grazulius ne mette 15 e Spagnolo, l’ultimo a mollare, 12.

Quintetti iniziali :

Unahotels : Diouf, Cinciarini, Hopkins, Olisevicius, Jones

Dolomiti Energia : Conti, Flaccadori, Udom, Atkins, Lockett

Primo quarto : Partenza a razzo di Reggio Emilia che piazza un 10-2 di parziale grazie alle triple di Jones, Olisevicius e la schiacciata di Diouf, per Trento a segno Atkins. Sulla tripla in transizione di Hopkins del +10 Molin è costretto chiedere minuto visto l’inizio non esaltante dei suoi. La reazione di Trento è nelle mani di Lockett, tripla ma subito seguita da quella di Hopkins 19-9 al 5° di gioco. Break di 7-0 per Trento grazie all’entrata in campo di Spagnolo che smista bene per Grazulius che infila la tripla del 19-16, minuto per Sakota. Il break questa volta è di Reggio ed è di 10-0 con le triple di Olisevicius e Reuvers per il 29-16 a 2 minuti dalla fine. Nel finale 3 liberi di Trento firmati da spagnolo e Forray fissano il risultato sul 29-19.

Secondo quarto : Avvio spumeggiante di quarto con gli attacchi che hanno il meglio delle difese, Trento grazie al gioco da 2+1 di Spagnolo riduce il divario a 7 lunghezze, Lee rimette a 9 il vantaggio reggiano. Sakota rimette in campo Diouf e si fa subito notare sia in difesa ma anche in attacco, autore di 4 punti di fila, Molin chiede minuto sul 37-26. La difesa aggressiva di Trento non è più tollerata dagli arbitri e a 5 minuti dalla fine i bianconeri sono in bonus, neaaprofittano Reuvers e Hopkins per il 43-30 a 4 minuti dalla fine. 6-0 di parziale per Reggio e i biancorossi toccano il + 17, Trento infila solo un punto mentre Reggio dilaga con Reuvers e Olisevicius 51-31. Finale con il canestro di Crawford che chiude il quarto sul 51-33.

Terzo quarto: Avvio dopo una sosta più lunga di 5 minuti per equiparare le partite, polveri bagnate per i primi 3 minuti con pochi canestri, Hopkins e Graziulis da 3 da registrare. Reggio allunga ancora grazie alle 2 triple in secuenza di Jones e Olisevicius, minuto obbligato per Molin che vede scappar via i padroni di casa, 64-40. E’ un monologo biancorosso con Trento che è travolta da una Reggio che tocca il + 30 con la doppia tripla di Jones 72-42. Il finale vede Reggio dilagare grazie ad 13 – di parziale prima che Ladurner fermasse l’inerzia con un canestro ed un fallo antisportivo di Lee. Finale con Trento che trova 7 punti di fila con Ladurner e Crawford, chiude Reuvers con un 2/2 ai liberi per il 81-49.

Quarto quarto : Nonostante la gara sia già andata le squadre non si risparmiano nel difendere u ogni pallone, tanto che gli arbitri son o costretti a chiamare i 2 capitani per un corretto svolgimento gioco. Dopo 2 minuti e 30 si sono segnati solo 3 canestri, tutti di Trento, e sulla tripla di Graziulis minuto per Sakota 81-56. Reggio esce bene dal time out e piazza 2 triple, Hopkins e Senglin, che sanno di chiusura della gara. Reggio grazie a questa vittoria e la complicità degli altri risultati salva la serie A, finale 94-70

UNAHOTELS REGGIO EMILIA – DOLOMITI ENERGIA TRENTO 94-70 ( 29-19,51-33,81-49 )

Unahotels:Reuvers 15 ,Giberti , Hopkins 15 ,Cipolla,Strautins 3 , Stefanini ,Cinciarini 13,Jones 12 ,Lee 4,Senglin 3 ,Olisevicius 16 ,Diouf 9. Allenatore Sakota

Dolomiti Energia : Conti 2,Spagnolo 12,Forray 4,Flaccadori 10 ,Udom ,Crawford 11,Ladurner ,Grazulius 15 ,Atkins 7 ,Lokett 3 . Allenatore Molin