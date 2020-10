Reggio, tabù Brescia sfatato. La Germani va in tilt e affonda

Si sblocca in casa Reggio Emilia. Alla Unipol Arena di Casalecchio la UNA Hotels abbatte una Germani deludente come mai in questo campionato. Perchè le assenze (di Cline e Kalinoski) ci sono e sono innegabili, ma un parziale di 26-1 è difficilmente spiegabile e accettabile da una squadra che punta ad una posizione di vertice nella classifica finale. E invece Reggio mette le mani sul successo grazie al sopra citato parziale, devastante e che di fatto decide la gara. Una sfida che fino al 25′ viaggia sui binari di un sostanziale equilibrio, Brescia prova ad allungare a +7 prima di subire il montante che la manda a tappeto. La causa è da ricercarsi in un attacco sterile, fermo, poco fluido, con poca circolazione e alla stanchezza che nelle gambe sicuramente c’è. Vitali in difficoltà (disastroso nel dato delle palle perse, ben 8) non può e non deve essere il capro espiatorio per una squadra veramente con poche idee nella metà campo avversaria, nonostante le migliori percentuali dall’arco. Ci sono poi i meriti della Reggiana, capace di essere cinica e fredda nel momento che conta, giocando un gran basket di squadra, vincendo il confronto sotto le plance, perdendo meno palloni (15 contro 20) e tirando meglio da due punti: Martino manda quattro giocatori in doppia cifra realizzativa e tra questi non c’è Taylor, opaco ma che trova nell’apporto dei propri compagni una luce per mandare più e più volte fuori giri la difesa lombarda. Kyzlink è il top scorer (20), pulito e sicuro nelle scelte, Johnson è un fattore sui due lati del campo, mentre Bostic è l’uomo che si infiamma nel momento in cui Reggio spacca la contesa, a cavallo degli ultimi due quarti. L’MVP è tuttavia Frank Elegar (11 pti, 14 rim, 26 val), solidissimo nel dominare il pitturato. Reggio si sblocca e batte Brescia dopo oltre tre anni dall’ultima volta, mentre la Leonessa deve riordinare le idee e darsi delle spiegazioni per un avvio di stagione non certo esaltante e all’altezza delle previsioni.

Quintetto Reggio Emilia: Taylor, Bostic, Kyzlink, Johnson, Elegar

Quintetto Brescia: Chery, Bortolani, Crawford, Sacchetti, Ristic

Match che scatta all’insegna dell’equilibrio (9-7 al 4′). Reggio è la prima a provare a allungare, ispirata da Johnson (8 punti senza errori al tiro fin qui), scappando sul +6 nella seconda metò di primo quarto. 15-9 Reggio e timeout coach Esposito. Il coach casertano ottiene una risposta dai suoi, col canestro di Moss e un paio di buone difese. Il gioco da tre punti di Vitali apre il break 5-0 che rimette la Germani sui binari (15-14 al 8′). Buon momento ora per i viaggianti, che si portano avanti grazie ai canestri di Burns e alla difesa di Moss (17-20 al 9′). Di Baldi Rossi l’ultimo canestro dei primi 10′ minuti (19-20).

Burns apre le danze nella seconda frazione. Risponde Blums, quindi Crawford. Sfida che prosegue sul filo dell’equilibrio, con le squadre che tirano con discrete percentuali ma nessuna che riesce a scappare (28-28 al 15′). Chery dalla lunetta riporta sul +2 Brescia ma nelle file di Reggio si scalda Taylor, che segna 5 punti consecutivi e rimette i suoi davanti. Ristic trova nuovamente l’and-one del pareggio a quota 33. Pochi possessi dopo 38-35 per i padroni di casa, in un match dall’alto punteggio. Ma le due squadre restano una nella scia dell’altra, e si va al riposo sul 45-44. Bene Johnson e Kyzlink nella Reggiana, Ristic positivo nella Leonessa.

Esposito sfodera un quintetto piccolo in apertura di ripresa. La palla circola bene in attacco ma in difesa i lunghi della UNA Hotels spadroneggiano a rimbalzo, soprattutto con Elegar. Prosegue il grande equilibrio sul parquet, con continui avvicendamenti alla guida della gara. Sacchetti (due bombe) e Chery ispirano il 8-0 con cui Brescia va in un amen a +7, il massimo vantaggio fin qui (49-56 al 25′). Martino ferma il gioco perchè i suoi ragazzi sono in difficoltà, facendo moltissima fatica a segnare. Taylor interrompe il parziale in contropiede, lo seguono Kyzlink e Candi (dall’arco): Reggio ripaga così Brescia con la stessa moneta e impatta a quota 56 al 28′. Ora sono i viaggianti in difficoltà, collezionando palle perse in partcolare con Vitali, fuori dal match stasera (7 turnover per lui fin qui). 62-57 al 30′.

Bostic da tre in apertura di ultimo periodo, poi vola in contropiede per la doppia cifra di vantaggio Reggio (67-57). Parziale di 18-1 mortifero a cavallo degli ultimi due quarti, con Brescia che ora gioca annebbiata e senza idee. Bostic la punisce nuovamente dalla lunga distanza, poi Diouf affonda le mani nel canestro avversrio per il +15, che pone una seria ipoteca sulla gara (72-57 al 34′). Bostic ancora da lontano, scatenato l’ex Sassari: +18 e gara chiusa. Brescia prova a reagire, stampa un break 6-0 per tornare a -12 (75-63), ma è nettamente troppo tardi. I buoi sono scappati e la Germani raccoglie i cocci di una nuova sconfitta, che matura sul punteggio finale di 83-67.

UNA Hotels Reggio Emilia vs Germani Brescia 83-67 (19-20; 45-44; 32-57)

