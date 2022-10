Reyer Venezia buona la prima, Scafati si spegne solo nel finale

Vittoria casalinga per l’Umana Reyer Venezia, spinta da un ottimo Willis. Per la Givova bene l’ex Julyan Stone.

Quintetto Venezia: Granger, Freeman, Willis, Brooks, Watt.

Quintetto Scafati: Stone, Lamb, Pinkins, Ikangi, Thompson.

PRIMO PERIODO

Parte subito forte l’ex di turno Julyan Stone con cinque punti personali coadiuvato da Thompson per il 10-13 a metà del quarto. Venezia fatica a trovare soluzioni facili e scivola sul 12-18 con De Raffaele costretto al primo time out con 4’20’’ dal primo mini intervallo. Esordiiìo in maglia Venezia per Spissu e Tessitori, ma è capitan Bramos a provare a dare la scossa chiudendo il primo quarto sulper 21-25.

SECONDO PERIODO

Parte meglio Venezia che dopo 3 minuti si riporta sotto sul 25-27 con Sima e Willis. Si abbassano le percentuali da ambo le parti, con Spissu che riporta avanti i suoi con una tripla del 30-29 a metà del quarto. Tripla che da la scossa agli orogranata che in un amen vola sul 37-29 entrando negli ultimi 3 minuti. Scafati prova tornare sotto fino al 42-36 entrando nell’ultimo minuto. Ultimo possesso per Venezia con Willis che con 3’’ sul tabellone trova la tripla da metà campo che fa esplodere il Taliercio per il 45-37.

TERZO PERIODO

Dopo 3’ Venezia tocca il primo massimo vantaghgio sul 51-39 grazie alle giocate di Brooks e Tessitori. Willis continua a colpire dall’arco, mentre le scorribande di Stone tengono in partita Scafati sul 58-47 a metà del quarto. De Raffaele inserisce Sima che con la sua energia su ambo i lati del campo spinge i suoi sul +15. Ultimo possesso per Scafati che la tripla corta di Rossato che chiude il quarto sul 67-50.

QUARTO PERIODO

Scafati parte forte, approfittando anche di uno stop forzato per un problema al tabellone che sembra aver bloccato l’inerzia orogranata. Rossato guida i suoi sul 70-60 con 5’44’’ dalla sirena finale. Venezia in rottura prolungata, ma il duo Spissu Tessistori piazza la scossa che porta Venezia a distanza di sicurezza con 3 minuti da giocare.

Umana Reyer Venezia – Givova Scafati 80-69

Parziali

21-25; 45-37; 67-50.

Tabellini:

Umana Reyer Venezia: Tessitori, Spissu, Freeman, Bramos, Sima, De Nicolao, Granger, Chillo, Brooks, Willis, Chapelli, Watt. All.re De Raffaele.

Givova Scafati: Stone, Lamb, Thompson, Pinkins, De Laurentis, Landi, Rossato, Henry, Monaldi, Ikangi. All.re Rossi