Rientro a casa amaro per Scafati: Varese passa al Palamangano

Alla Givova non basta la spinta del suo ritrovato pubblico per superare una Varese più precisa e soprattutto costante durante l’arco dei 40′. Gli ospiti hanno costruito un buon vantaggio durante il primo tempo che gli ha permesso di gestire il ritorno di fiamma dei padroni di casa all’inizio dell’ultimo quarto.

Pinkins sblocca la gara del Palamangano dalla lunetta prima di realizzare anche dal pitturato.Thompson prima di Owens. Trovano la tripla Jhonson e Ross, Owens realizza in alley-oop dopo i punti di Lamb. Ross completa il gioco da 3, Brown non fallisce in lunetta. Lamb trova la prima tripla per i padroni di casa, Caruso va in schiacciata e anticipa la realizzazione di Thompson. Jhonson firma il sorpasso Varese, Henry accorcia. Lamb e Pinkins ristabiliscono la parità, Henry porta davanti la Givova. Caruso anticipa il botta e risposta da tre punti fra Lamb e Woldetensae. 2/2 per Lamb dalla lunetta, Brown trova la tripla. Logan entra nel tabellino con un centro da fuori che fissa il punteggio sul 33-31 alla fine della prima frazione.

Rossato apre il secondo quarto con 4 punti, Caruso risponde per gli ospiti. La tripla di Rossato e i punti di Ross smuovono il punteggio dopo una fase convulsa di gara. Ancora Logan piazza la tripla, risponde Ross dall’area. Jhonson ristabilisce la parità, Owens dalla lunetta firma il sorpasso ospite. A Rossato risponde De Nicolao, che poi realizza anche la tripla del+7 Varese. Thompson accorcia e realizza dalla lunetta, De Nicolao costringe la Givova al timeout. Nel finale di quarto realizza Woldetensae e fissa il punteggio sul 48-59 alla pausa lunga.

Thompson e Stone aprono le marcature al rientro dagli spogliatoi. Henry schiaccia e porta la Givova sul -5, Brown non fallisce ai liberi e poi realizza anche dall’area mantenendo a distanza la Givova. Jhonson prima del 2/2 di Logan, anche Thompson preciso in lunetta. Owens schiaccia, Jhonson allunga ulteriormente e manda Varese a 13 distanze. Pinkins prima dalla lunetta e poi dall’area diminuisce il divario, Jhonson fa 3/3 ai liberi. Lamb realizza punti e aggiuntivo e chiude il terzo quarto sul 68-76.

Rossato apre le marcature dell’ultima frazione, Stone piazza la tripla e Lamb porta la Givova sul -1. Alla tripla di Ferrero risponde Rossato, Jhonson realizza dall’area, Caruso segna un libero e poi trova 2 punti prima della tripla di Logan che tiene Scafati a contatto. Logan colpisce dall’area , Caruso piazza la bomba da fuori area e Lamb completa il gioco da 3. Caruso realizza un’altra tripla, fa lo stesso Ross mandando a 8 punti di vantaggio gli ospiti quando mancano 3’ al termine. Lamb fa centro fuori dal pitturato, Caruso in alley-oop. Ancora Logan trova una tripla che dà speranza alla Givova ma Ross dalla lunetta non sbaglia. I liberi di Jhonson chiudono la gara sul 93-101.