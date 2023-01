Robinson devastante e Sassari asfalta Reggio Emilia

Tutto facile per il Banco di Sardegna che stravince a Reggio Emilia grazie ad un piano partita perfetto. Robinson praticamente immarcabile dalla difesa reggiana in quanto vero punto debole di Reggio Emilia. Ma anche sottocanestro Sassari ha dominato con Diop e dall’arco è stata motifera con un Jones che dalla linea dei 3 punti ha fatto malissimo a Reggio. Per la Pallacanestro Reggiana il solo Anim sopra la sufficenza mentre tutti gli altri dietro la lavagna, che esce tra i fischi dei suoi tifosi.

Quintetti iniziali :

Unahotels : Anim, Reuvers, Cinciarini, Hopkins, Olisevicius

Banco di Sardegna : Jones, Robinson, Kruslin, Bendzius, Stephens

Primo quarto : Inizio di gara molto deciso da ambo le parti con Reggio che cavalca Hopkins abile sotto canestro in area avversaria, Sassari invece si affida a Robinson per il 4-4. La prima tripla della serata la firma Jones con un bel ribaltamento di lato, a secco invece ancora Olisevicius con già 0/4 al tiro. Allungo Dinamo grazie alla maggior reattività nelle palle vaganti 8-14, arriva il secondo assist con canestro di Hopkins, di Cinciarini e la gara si ferma per attribuirgli la standig ovation in quanto è il miglior asssist man della lega Italiana. Sul finire del tempo Reggio accorcia il divario grazie alle triple di Olisevicius e Hopkins ma Sassari con Diop chiude il quarto sul 16-20.

Secondo quarto : Avvio con Reggio cghe ruba palla in difesa e trova un contropiede con Cinciarini a bersaglio, Bucchi chiama minuto immediatamente, dopo solo 40 secondi passati. Reggio riesce anche a trovare il pari ma viene ricacciata indietro dalle triple di Robinson e Kruslin 24-28. Errore di Vitali che consegna palla a Robinson che tutto solo va a segnare, minuto immediato per SaKota. Sassari scappa grazie ad un Diop autore di 6 punti di fila, per ora immarcabile dalla difesa reggiana 26-38. Sakota prova diverse soluzioni ma per ora Sassari comanda senza grossi problemi. Nel finale si segna solo dalla lunetta, Reggio più precisa 40-49 a 25 secondi dalla fine, minuto per Sakota, si chiude con il tiro sulla sirena di Chessa da 8 metri che fissa il risultato sul 40-52.

Terzo quarto: Pronti via e Stephens deve lasciare il campo per una scavigliata, Reggio trova il meno 9 con Hopkins ma poi subisce in un amen un 7-0 di parziale firmato Benzius, Robinson ma soprattutto Diop che trova l’ennesimo rimbalzo in attacco, Sakota chiama minuto visibilmente adirato con Reuvers 44-60. Continua lo show di Robinson autore già di 23 punti e Sassari prende decisamente il largo sul 50-64, per Reggio pochi segnali positivi. Reggio sprofonda al 17 e poi grazie a Hopkins trova 4 punti di fila, Bucchi onde evitare distrazioni chiama minuto. Il quarto si chiude con la stoppata di Jones sul tiro di Olisevicius per il 58 -76.

Quarto quarto : Jones in apertura chiude definitavene la contesa realizzando 2 triple del 58-62, il resto del quarto serve solo solo per la statista che vede Robinson chiudere con 25 e Sassari che vince per 74-99.

Unahotels: Anim 11,Reuvers 2 ,Giberti, Hopkins 17 ,Cipolla 2 ,Vitali 8, Stefanini , Cinciarini 11, Neimbhart ,Burjanadze 7,Olisevicius 10 ,Diouf 6. Allenatore Sakota

Banco di Sardegna : Jones 14,Robinson 25,Dowe 6,Kruslin 14,Gandini ,Devecchi ,Treier 6,Chessa 3,Stephens 6,Bendzius 7 ,Gentile ,Diop 16 . Allenatore Bucchi

UNAHOTELS REGGIO EMILIA – BANCO DI SARDEGNA SASSARI 74-99 ( 16-20, 40-52,58-76 )