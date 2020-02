Rodriguez è glaciale dalla lunetta e Milano sbanca il PalaPentassuglia

Big match nell’anticipo di LBA, in un PalaPentassuglia sold out la Happy Casa ospita l’Olimpia, reduce dalla vittoria in EuroLega contro il Bayern. I pugliesi invece, arrivano dalla sconfitta subita in Ungheria, che ha messo fine al percorso europeo in Champions League. Per Milano non saranno della partita Gudaitis (colpito da un attacco influenzale) e Roll per turnover, che si vanno ad aggiungere alle assenze di Moraschini e Brooks, mentre è recuperato Cinciarini; coach Vitucci invece, potrà disporre del roster al completo.

QUINTETTO HAPPY CASA BRINDISI: Thompson, Banks, Martin, Stone, Brown

QUINTETTO OLIMPIA MILANO: Rodriguez, Cinciarini, Micov, Scola, Tarczewski

HAPPY CASA BRINDISI – OLIMPIA MILANO 74-77 ( 16-14, 18-18, 15- 24, 25-21)

BASKETINSIDE MVP: Kaleb Tarczewski

A breve la cronaca della partita.