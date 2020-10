Sassari ci mette il fisico e passeggia su Roma

Sassari espunga comodamente il campo della Virtus Roma in virtù di un divario dal punto di vista fisico troppo duro da colmare per i padroni di casa. Gli ospiti hanno giganteggiato a rimbalzo, banchettato nel pitturato e impedito agli avversari di tirare comodamente da vicino a canestro. Roma poteva segnare solo tirando dalla media o dalla lunga, mentre Sassari poteva fare quello che voleva, anche perché spesso rimediava ai propri errori catturando rimbali in attacco. Non era possibile per Roma competere, e infatti non c’è stata alcuna competizione. La partita è durata meno di 5′ e poi non ha avuto storia.

Per Sassari, sugli scudi ci sono soprattutto Bilan e Burnell, ma sono piaciuti anche Spissu e Treier. Roma si è appoggiata soprattutto a Wilson e Baldasso, con un minimo contributo di Campogrande e gli altri che si sono fatti vedere a parrita ormai ampiamente indirizzata.

Quintetto Roma: Hadzic, Baldasso, Hunt, Robinson, Wilson

Quintetto Sassari: Spissu, Bilan, Burnell, Bendzius, Gentile

Terzo confronto stagionale tra Roma e Sassari dopo il girone di Supercoppa, con una Virtus che oggi è comunque ben diversa rispetto a quelle partite. I padroni di casa iniziano giocando penetra e scarica, e sfruttando la mano bollente di Wilson che piazza due triple. Purtroppo per lui, in difesa è molto meno efficace e Bendzius può approfittarne. Roma ha bisogno di giocare senza fronzoli e di andare a concludere rapidamente, perché quando dà il tempo di schierarsi alla difesa avversaria, non riesce più a trovare spazio. Sassari, da parte sua, sbaglia un po’ troppo al tiro, ma sfrutta 3 rimbalzi offensivi per rimanere incollata nel punteggio (8-8 dopo 4’). Più passano i minuti, più gli ospiti riescono a sfruttare il vantaggio in termini di prestanza fisica, sia in attacco che in difesa, contenendo le penetrazioni di Roma e costringendola a tirare da 3, con due triple di Baldasso e una di Robinson che non entrano. Uno degli aspetti del descritto vantaggio fisico per gli ospiti è che i padroni di casa si caricano di falli, anche se Sassari sbaglia molto dalla lunetta. Roma, però, è così bloccata che, nonostante gli errori ai liberi, Sassari confeziona uno 0-7 per l’8-15 dopo 6’ di gioco. Gli uomini di Bucchi ci provano ad andare sotto canestro con Wilson e Hunt, ma trovano sempre un muro su cui si schiantano, e solo tirando dalla media o dalla lunga riescono a fare canestro, e nemmeno troppo spesso. Sassari sfrutta le giocate in post anche scaricando sul perimetro dove ci sono spazi invitanti, e si arriva così sul 10-21 grazie a due triple di Kruslin. In difesa, gli ospiti non si vergognano a utilizzare l’”hack – a – Hunt” e la scelta paga con uno 0/4 ai liberi per l’ex Brescia. Il quarto si chiude proprio sul 10-21. Sassari ha già catturato 17 rimbalzi e Roma, come detto, non ha nemmeno un punto da dentro l’area.

Quando entra in campo Cervi, a inizio secondo quarto, Bilan lo punisce subito e fa canestro come se a marcarlo ci fosse l’aria. Sassari insiste nel servire il proprio centro, e Cervi quantomeno capisce che può solo cercare di anticipare il passaggio per fermarlo, e in un ‘occasione su 3 ci riesce. L’attacco di Roma è solo tiri di Baldasso, che ogni tanto segna anche, ma non può bastare. Sassari non è certo perfetta, ma di fronte a un avversario con un arsenale offensivo e difensivo così limitato, controlla la gara senza problemi. A metà quarto siamo sul 15-30, Roma prova la zona e Sassari la attacca mettendo Burnell in post alto come riferimento. Il divario continua ad aumentare, per tutte le motivazioni già espresse, e si va all’intervallo lungo sul 23-44. Roma non i prende dei brutti tiri da fuori, ma ne sbaglia davvero troppi, mentre ogni volta che prova a concludere da dentro l’area, è notte fonda. Sassari, inoltre, ha ben 28 rimbalzi contro 15.

Per la Virtus piove sul bagnato, con Robinson che deve uscire dal campo per un problema a una caviglia. Sassari ha Bilan e Spissu con tre falli, ma Pozzecco li lascia in campo, e i padroni di casa non riescono nemmeno a far commettere il quarto ai due avversari, anzi, Bilan stoppa Hadzic con la tranquillità di chi è rilassato in spiaggia con spritz e patatine. Anche Hunt si fa male a una caviglia, e Sassari si concede una pausa che porta a 6 punti consecutivi di Cervi. Il divario per gli ospiti è ancora molto ampio, sul 31-48, ma Pozzecco deve chiamare time out per non rischiare nulla. Il minuto di sospensione sortisce l’effetto desiderato, con Roma che smette nuovamente di segnare e anche se in attacco Sassari è un po’ imprecisa, finché gli avversari non hanno né punti nelle mani, né solidità a rimbalzo, l’esito non può essere in discussione. Pozzecco prova Burnell da 5 e l’ex Cantù si dimostra abile nella visione di gioco e distribuisce scarichi invitanti per gli esterni. La gara va avanti con Sassari sempre rilassata e Roma che recupera qualche punto ma senza minimamente impensierire gli avversari. Il quarto si chiude sul 44-62.

Nell’ultimo quarto, Pozzecco dà anche a Gandini la possibilità di mettersi in mostra, e il lungo risponde presente, conquistando rimbalzi e subendo falli. Per il resto, la falsariga della gara è sempre la stessa, con Sassari che continua a mettere il minimo sforzo, ma Roma che non ha proprio alcuna possibilità. Finisce

VIRTUS ROMA – BANCO DI SARDEGNA SASSARI 72-92

TABELLINO ROMA: Hadzic 2, Biordi ne, Beane ne, Campogrande 9, Baldasso 29, Cervi 10, Telesca ne, Hunt 2, Robinson 3, Farley 2, Wilson 15

TABELLINO SASSARI: Wilson 19, Bilan 15, Treier 15, Pusica 14, Kruslin 9, Devecchi ne, Re, Burnell 5, Bendzius 8, Gandini 4, Gentile 3, Tillman ne

PARZIALI: 10-21, 13-23, 21-18, 28-30

PROGRESSIVI: 10-21, 23-44, 44-62, 72-92

BASKETINSIDE MVP: Miro Bilan