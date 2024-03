Sassari esulta dopo un supplementare, fermata la capolista Brescia

Dopo la vittoria a domicilio contro Scafati, la Germani cede al supplementare contro una mai doma Sassari.

La trasferta in terra sarda si apre con il canestro di Charalampopoulos che porta subito in vantaggio i padroni di casa, mentre per Brescia è Petrucelli a battere il primo colpo trovando un gioco da 3 punti (2+1 per lui) e regalando il primo vantaggio alla Germani. La Dinamo prova subito ad allungare grazie ad un parziale di 9-2 che porta i padroni di casa sul +8 (11 a 5 il punteggio al 3’). Brescia prova ad accorciare le distanze rientrando anche fino al -2 sul 14-12 quando siamo a metà della prima frazione di gioco. Nel momento migliore per la Germani, è di nuovo la Dinamo a provare l’allungo con un nuovo parziale di 10-3 che permette a Sassari di scappare sul +9 (24 a 15 il punteggio all’8’) costringendo Coach Magro al timeout. La Germani prova a reagire prima col canestro di Massinburg e poi con la tripla di Cournooh ma il canestro allo scadere di Cappelletti fissa il punteggio sul 26-20 al termine del primo quarto di gioco.

Il secondo quarto si apre con il canestro di Mckinnie riportando così a 8 le lunghezze di vantaggio per i padroni di casa, Cournooh continua a caricarsi i compagni di squadra sulle spalle e il mini parziale di 0-6 firmato da Akele e Burnell riporta Brescia sul -3 (31 a 28 il punteggio al 12’), e costringe questa volta Coach Markovic al timeout. Sassari fatica ancora a trovare il fondo della retina e la Germani ne approfitta per tornare prima sul -1 con il canestro di Akele e poi per mettere la testa avanti sul 33-34 grazie ai due liberi di Burnell. La tripla di Gentile riconsegna il vantaggio ai suoi, ma è Christon a riportare per bene due volte la partita nuovamente in parità (38 a 38 il punteggio al 16’). La Dinamo prova nuovamente a scappare grazie ad un parziale di 6-2 trascinata dalla tripla di Jefferson e dal gioco da 3 punti di Diop allungando sul +4 (44 a 40 il punteggio al 17’). La Germani prova a rimanere a contatto trovando anche il -2 grazie alla tripla di Cournooh quando restano 30 secondi da giocare, ma Tyree si rende protagonista di un gioco da 3 punti (2+1) e consegna 5 lunghezze di vantaggio ai suoi al termine del primo tempo di gioco.

Il secondo tempo si apre con Gombauld a segnare da una parte e Della Valle e Petrucelli a rispondere dall’altra mantenendo così invariato il divario dalle due squadre. Il canestro in penetrazione di Christon riporta la Germani sul -3 (57 a 54 il punteggio al 22’), e costringe Coach Markovic al timeout. Al rientro in campo i padroni di casa sembrano aver ritrovato lo smalto del primo tempo e toccano per ben due volte +7 grazie ai canestri di Tyree (67 a 60 il punteggio al 25’). Nel momento migliore di Sassari è la Germani a battere un colpo trovando un parziale di 1-8 che riporta la partita in parità sul 68-68 quando restano da giocare due minuti nel terzo quarto. Dopo aver ritrovato la parità Brescia mette la testa di nuovo avanti grazie al canestro di Della Valle in contropiede, Diop riporta subito la sfida sul 70 pari ma ecco accendersi CJ Massinburg che trova in rapida successione due triple e consegna alla Germani 6 lunghezze di vantaggio (70 a 76 il punteggio al 29’). I due liberi di Cappelletti accorciano le distanze e fissano il punteggio sul 72 a 76 al termine della terza frazione di gioco.

Il quarto quarto vede Diop realizzare 4 punti in fila che valgono per ben due volte il -2, ma Brescia è brava a rispondere con Christon, Massinburg e Burnell trovando anche il +6 sul 76-82. I padroni di casa continuano a litigare col ferro, e la Germani ne approfitta per scappare sul +8 grazie al canestro di Massinburg in penetrazione e Coach Markovic è costretto a chiamare timeout per provare a spezzare il parziale aperto dalla Germani. Al rientro in campo continua il blackout di Sassari e il canestro di Akele porta così in doppia cifra il vantaggio di Brescia (76 a 86 il punteggio al 36’). Dopo quasi 5’ di gioco è Mckinnie a sbloccare i suoi dalla lunetta facendo 1 su 2 e il successivo canestro di Tyree in contropiede riporta Sassari sul -7 (79 a 86 il punteggio al 37’) e Coach Magro decide così di interrompere il gioco chiamando timeout. Al rientro in campo Brescia non trova il fondo della retina, Tyree accorcia sul -6 dalla lunetta, e nel possesso successivo Della Valle perde palle e commette fallo antisportivo. Diop realizza entrambi i liberi dell’antisportivo e nel possesso supplementare trova altri due punti su rimbalzo offensivo (84 a 86 il punteggio a 90’’ dalla fine). Jefferson subisce fallo su tiro da 3 e dalla lunetta è glaciale regalando il vantaggio ai suoi sull’87 a 86. Nel possesso successivo Akele subisce fallo in penetrazione, va in lunetta ma sbaglia entrambi e commette fallo a rimbalzo regalando altri due liberi a Jefferson. Il n° 30 di Sassari è ancora glaciale dalla lunetta e regala il +3 ai padroni di casa (89 a 86 il punteggio al 39’). Brescia è con le spalle al muro, ma a togliere le castagne dal fuoco e a riportare il match in parità è Massinburg con una tripla delle sue. Christon ha il match point da una parte, ma non va. Sassari ha l’ultima occasione della partita prima con la tripla Jefferson e poi con il tap-in di Diop ma entrambe le conclusioni non vanno a bersaglio e così la partita va ai supplementari.

Tempo supplementare che si apre con il canestro di Diop che regala nuovamente il vantaggio a Sassari. Brescia prova a rispondere ma non riesce a tenere il ritmo dei padroni di casa che allungano per ben 3 volte sul +4 e trovano il colpo del ko con la tripla di Jefferson che porta Sassari sul +7 (103 a 96 il punteggio a 30’’ dal termine). Quando sembra tutto nuovamente finito Massinburg va in lunetta con due liberi, segna il primo e sbaglia il secondo, Akele è il più rapido a rimbalzo e Massinburg trova la tripla che vale il nuovo -3 a 14 secondi dal termine (103 a 100 il punteggio in favore di Sassari). Charalampopoulos va in lunetta con due liberi, realizza entrambi e riporta Sassari sul +5 (105-100). Massinburg dall’altra parte fa 1 su 2 dalla lunetta, con Brescia che recupera la palla sulla rimessa ma la tripla di Massinburg del possibile -1 si ferma sul ferro. Cappelletti dalla lunetta chiude la partita e fissa il punteggio sul 106-101.

TABELLINO

Banco di Sardegna Sassari-Germani Brescia 106-101 dts

(26-20, 53-48, 72-76, 89-89)

SASSARI: Cappelletti 9, Treier, Tyree 20, Kruslin 6, Raspino, Gandini, Gentile 6, Diop 28, Gombauld 6, Mckinnie 3, Jefferson 17, Charalampopoulos 11. All. Markovic

GERMANI BRESCIA: Christon 15, Gabriel 8, Bilan 9, Burnell 7, Massinburg 24, Tanfoglio, Della Valle 8, Petrucelli 7, Cournooh 12, Akele 11, Porto. All. Magro

