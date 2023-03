Sassari infila la settima vittoria consecutiva e supera Tortona

By

Una straordinaria Dinamo conquista la 7^vittoria consecutiva battendo Tortona 84-72 al termine di un’autentica e durissima battaglia. Il Banco resiste nel primo tempo con i rimbalzi offensivi e le giocate di Diop. Nel terzo esplode l’energia di Chessa, Sassari è mostruosa difensivamente con Stephens dominatore, Bendzius è micidiale con le sue triple chiave per il break decisivo. Tortona è tosta, Tavernelli sbaglia la tripla del -2 poi la Dinamo la chiude con la difesa, il cuore e le giocate del lituano, fantastico protagonista.

Bucchi deve rinunciare ancora a Jones e Robinson e cerca di conquistare la 7^ vittoria consecutiva di un girone di ritorno pazzesco. Tortona senza Daum, ancora in quintetto per Sassari Tommy Raspino, che parte inizialmente su Christon.

Dinamo: Pisano, Dowe, Kruslin, Gandini, Devecchi, Treier, Chessa, Stephens, Bendzius, Gentile, Raspino, Diop. All.Bucchi

Tortona: Christon, Mortellaro, Candi, Tavernelli, Nikolic, Filloy, Severini, Harper, Cain, Radosevic, Macura, Filoni. All.Ramondino

MVP: Bendzius spezza la partita nel momento chiave con le sue bombe insieme a Massimo Chessa. Grandi partite per Stephens e Kruslin.

CHIAVI DEL MATCH: La difesa della Dinamo nel 2° tempo e la grande energia sue due lati del campo, sia a rimbalzo che con il passarsi la palla

AVVIO

Grande avvio di Tortona che parte fortissimo con Christon immarcabile e piazza subito in break di 9-0, la Dinamo deve rincorrere ma ha orgoglio, Kruslin suona la riscossa, i rimbalzi offensivi tengono a galla Sassari, la Bertram è perfetta da 2 punti con 7/7, il Banco con Diop allo scadere rimane in scia (19-20)

Ramondino usa la zona per spezzare il ritmo alla Dinamo, Filloy entra nel match, Candi va faccia a faccia su Dowe, che però è aggressivo e innesca prima Diop e poi la tripla di Chessa, il Banco sorpassa 27-25 al 13’. Tortona è un osso durissimo e ha grandi rotazioni, Christon è un talento assoluto, Cain ha impatto dentro l’area nonostante che Diop lo metta in enorme difficoltà sul pick and roll a due con Dowe. Il lungo senegalese insieme a Kruslin tengono aggrappata Sassari al match (37-38).

Terzo quarto che è assoluta battaglia, la Dinamo aggredisce difensivamente ma non riesce a far canestro da fuori, Tortona cambia sistematicamente e usa la zona sui giochi di Sassari, Dowe firma due giocate preziose, Christon è micidiale, Ramondino chiama time out con il Banco avanti 50-49 al 26’

La Dinamo produce il massimo sforzo, Chessa è fantastico per cuore e orgoglio, la sua energia vale il break del Banco con un grande Stephens, mostruoso in difesa, 58-51 con time out di Ramondino. Tortona reagisce con Christon nonostante le folate di Massimino da Sassari e di Bendzius che entra nel match, la tripla di Chessa vale il 63-52 poi la Bertram torna a -7 ma Dowe dalla lunetta allo scadere del tempo produce il 66-56 del 30’. Mossa tattica di Bucchi con Treier da ala piccola.

Nell’ultimo periodo la Dinamo raggiunge il +13 poi Radosevic rintuzza il vantaggio e riporta con Cain Tortona a -8 (69-61). Kruslin fuori per 4 falli, Bendzius ancora da 3 punti ma il Banco paga un po’ la stanchezza dal punto di vista fisica, la partita è durissima, Radosevic e Tavernelli sono fondamentali per Ramondino, Bucchi è costretto al time out sul 72-67 con i piemontesi che producono il massimo sforzo per ribaltarla. Nel momento di emergenza la Dinamo tira fuori il cuore, aggredisce il campo e Bendzius mette i siluri che spezzano la partita con il break decisivo.

Il PalaSerradimigni esplode di gioia con i Giganti che fanno un altro mezzo miracolo, finisce 84-72.

