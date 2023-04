Sassari infila l’ottava vittoria in fila interna: anche Reggio Emilia paga dazio

La Dinamo, senza Robinson e Raspino, non concede sconti, batte Reggio Emilia 89-77 e conquista l’ottava vittoria consecutiva in casa, balzando momentaneamente al 4° posto della classifica ad una giornata dal termine. Sassari domina per lunghi tratti, Reggio prova a rientrare nel 3° quarto ma un onnipotente Dowe autore di 28 punti chiude il confronto, grazie anche alla difesa e al decisivo parziale di 20-5. Un altro successo importante sulla strada che porta ai playoff.

DINAMO – REGGIO EMILIA 89-77 (23-19 / 48-35 / 70-63)

MVP: Chris Dowe è mostruoso realizza 28 punti guidando la squadra 7/10 dal campo 10/11 ai liberi, 5 assist e 37 di valutazione.

CHIAVI DEL MATCH: la difesa della Dinamo nell’ultimo quarto con il parziale di 20-5

AVVIO

Bucchi deve rinunciare a Robinson e Raspino e prova a conquistare l’ottava vittoria consecutiva in casa della stagione. Per Devecchi ultima apparizione in carriera di regular season al PalaSerradimigni

Parte benissimo Reggio Emilia con grande energia e con un Diouf di impatto, Stephens si fa trovare pronto, Reggio arriva 8-12 poi c’è il parziale della Dinamo che ribalta l’inerzia con Jones (16-12). La squadra di Sakota si gioca una fetta di salvezza, Sassari non molla, spazio anche per Chessa e Pisano, che ha minuti importantissimi per la sua crescita. Il Banco spinge con una super giocata di Dowe, stoppata e contropiede, Sakota costretto al time out sul 21-16. Dinamo avanti al 10’ (23-19).

QUINTETTO TUTTO ITALIANO

In avvio di 2° quarto per la Dinamo che trova risorse anche da Chessa che con una tripla lancia Sassari sul 29-21, ma Reggio reagisce con Senglin e un canestro di Reuvers, Bucchi ferma tutto con un time out (29-26). Il coach del Banco rimette Dowe e Jones, sono loro due a confezionare il break di 9-0 che porta la Dinamo al massimo vantaggio sul 38-29. Strautins è in partita, Reggio prova a reagire, ma Sassari è molto aggressiva e costruisce tiri ad altissima percentuale. Treier è prezioso, Dowe e Jones continuano a martellare, all’intervallo il Banco va al riposo sul 48-35.

Dinamo con 7/11 da 3 punti, 13 punti di Dowe 12 di Jones

REGGIO NON MOLLA

La Dinamo prova a chiudere i conti in avvio di terzo quarto, ancora Dowe protagonista, il suo break vale il massimo vantaggio sul +18, poi si mette nel match Olisevicius che tiene a galla Reggio, Sassari non riesce ad essere aggressiva come nel secondo periodo, la squadra di Sakota piazza un mini-parziale che vale il 63-53. Il Banco soffre, Reggio lotta e vuole salvarsi, Cinciarini e Strautins con un antisportivo di Chessa riportano gli ospiti a contatto (66-63) con un parziale pesante. Chris Dowe con una magia a fine 3° quarto inventa un gioco da 4 punti (70-63).

La Dinamo esce con grande voglia di chiudere la partita, Reggio rimane a contatto, una bomba di Kruslin riporta il Banco in doppia cifra di vantaggio (76-66), Dowe è onnipotente con 28 punti, Sassari difende benissimo, la squadra di Sakota fa molta più fatica a segnare, il parziale di 12-3 costringe il coach di Reggio a fermare il match (82-66). 20-5 totale per la Dinamo che spacca definitivamente la partita e non si volta più indietro, conquistando l’ottava vittoria consecutiva in casa e salendo momentaneamente al 4° posto per la sconfitta di Venezia a Trento. Finisce 89-77

