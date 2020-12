Sassari rimonta e stravince: Brescia domata al PalaSerradimigni

Dopo l’exploit di Cremona la Dinamo Banco di Sardegna Sassari centra la seconda vittoria di fila tra le mura amiche del PalaSerradimigni contro un’ottima Brescia. I lombardi sembrano mettere in cascina la partita quando nel secondo periodo volano sul +18 e mantengono le distanze. Ma la rimonta sarda non si fa attendere e nel secondo tempo i sardi ribaltano il match chiudendo per 100-87. Spissu e Bendzius i migliori per i sassaresi che con questa vittoria ipotecano un pezzo importante di Final Eight.

TABELLINI:

Dinamo Banco di Sardegna Sassari: Bilan 19, Bendzius 18, Burnell 13, Gentile 11, Spissu 23, Kruslin 12, Tillman 2, Treier 2, Katic, Devecchi, Gandini, Re.

Coach Pozzecco

Germani Brescia: Moss 16, Sacchetti 4, Crawford 8, Burns 15, Vitali, Kalinoski 2, Cline 17, Chery 11, Parrillo, Ristic 4, Ancellotti, Bortolani 10.

Coach Buscaglia

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI E TABELLINI COMPLETI