In un antipasto di quello che sarà il quarto di finale delle Final Eight la Dinamo Banco di Sardegna Sassari centra la quinta vittoria di fila in campionato battendo senza appello la Carpegna Proscitto Pesaro per 99-74. Al PalaSerradimigni i sardi prendono in mano il match dal primo periodo e confermano il loro periodo d’oro trascinati da Bendzius, Kruslin e Bilan top scorer della partita.