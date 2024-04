Sassari sbanca con autorità Scafati

Reazione di orgoglio della Dinamo che vince nettamente a Scafati 99-74 dopo essere stata in vantaggio dal primo al quarantesimo minuto. Jefferson apre il break che mette in grande difficoltà i campani, Sassari tira con altissime percentuali (18/31 da 3 punti) e trova risorse dal miglior Kruslin di stagione e dalle incursioni di Tyree e Diop. Henry e Robinson provano a scuotere la squadra di Boniciolli che non riesce mai ad impensierire il Banco che chiude i conti già a fine terzo quarto (52-75).

SCAFATI – DINAMO 74-99 (19-23 / 35-49 / 52-75)

LE STATS DEL MATCH

https://www.legabasket.it/game/24311/givova-scafati-basket-banco-di-sardegna-sassari

MVP: Jefferson è il giocatore che firma il break per far scappare la Dinamo a cavallo tra primo e secondo quarto.

La Dinamo approccia bene il match grazie all’aggressività difensiva e alla capacità di attaccare il ferro. Kruslin e Gombauld sono in palla, Jefferson con la prima tripla firma il 10-0 iniziale. Scafati ha talento e giocatori in grado di cambiare il confronto, Robinson spinge, Gamble vuole fare la differenza dentro l’area, mentre Sek Henry è guardia di alto livello. Markovic inizia le rotazioni, Diop entra bene ma è Jefferson che scava il solco a cavallo dei due quarti. Il folletto di Flower Mound è l’artefice del break di 6-0 che esalta la Dinamo (19-29). Il Banco gioca con attenzione, Scafati segna solo cinque punti in sette minuti, Tyree, Diop e ancora Jefferson aprono la forbice, Cappelletti conclude per il massimo vantaggio (24-42). Boniciolli prova anche con la zona e pressa a tutto campo, i liberi di Robinson e una tripla di Henry sulla sirena tengono in partita i campani all’intervallo (35-49) con Sassari che tira benissimo da tre punti e riduce al minimo le palle perse nonostante i problemi di falli di Kruslin e McKinnie.

Nel terzo quarto Scafati gioca le carte per rientrare nel match, Boniciolli cambia quintetti, Henry prende un colpo ed esce, Gentile prova a creare problemi in post basso ma Kruslin è micidiale con i tiri pesanti. Il croato ricaccia indietro la Givova, Rossato ci prova ma due bombe di Tyree e un contropiede di Diop valgono ancora il +18 (47-65). Scafati le prove tutte ma Sassari fa circolare il pallone, trovare gli extra pass e tiri con i piedi per terra, il 15/25 da 3 punti è da circolino rosso, il divario si allarga fino al 52-75 del 30’. Senza storia gli ultimi dieci minuti con la Dinamo che gestisce il vantaggio e non ha problemi ad arrivare in fondo con una netta vittoria 99-74.

Sassari, 28 aprile 2024

Dinamo Banco di Sardegna