Sassari si rilancia, colpo grosso contro Tortona

Colpo grosso della Dinamo, che gioca la più bella partita della stagione e sbanca Casale, battendo Tortona 82-79, al termine di un match interpretato benissimo e portato a casa meritatamente. Decisivo in un incredibile finale, il gioco da 4 punti di Bendzius e tiri liberi, la Bertram fallisce l’aggancio e perde l’imbattibilità casalinga. Robinson chiude con 16 punti, benissimo Kruslin e Dowe, difesa del Banco di alto livello per 40’.

TORTONA – DINAMO 79-82 (16-21 / 38-40 / 59-60)

Tortona: Christon 14, Harper 14, Macura 8, Daum 10, Radosevic 8, Filloy 8, Tavernelli, Filoni, Severini 11, Cain 4, Candi 2, Mortellaro. All.Ramondino

Dinamo: Robinson 16, Kruslin 12, Jones 7, Bendzius 12, Stephens 8, Gentile 2, Dowe 13, Chessa, Treier 8, Diop 4, Devecchi, Gandini. All.Bucchi

MVP: ROBINSON, è il playmaker della scorsa stagione, sta bene fisicamente, accelera, è in partita, lucido nel finale.

CHIAVI DEL MATCH: La difesa del Banco per 40’, la continuità della squadra di Bucchi

PREVIEW

La Dinamo non ha mai battuto in campionato Tortona, 2-0 nella scorsa stagione per i piemontesi che sono imbattuti in casa, ma hanno ceduto al Banco nella semifinale di Supercoppa 2022 a Brescia. Bertram e Dinamo sono al completo, Sassari gioca per la prima volta con la squadra che aveva pensato in estate, con l’eccezione ovviamente di Stephens per Onuaku.

APPROCCIO

La Dinamo gioca un eccellente primo quarto, nonostante che Jones commetta subito due falli. Christon è nel match e mette in mostra subito il suo talento ma Sassari è presente e risponde colpo su colpo, difendendo e trovando diversi protagonisti. Stephens rolla con buoni risultati, Kruslin e Bendzius colpiscono dalla distanza, quando Tortona prova a scappare, c’è l’impatto sulla partita di Chris Dowe, il Banco piazza un 8-0 molto importante, che vale il 16-21 del 1° quarto.

Stephens 6 punti, Dinamo con 6/9 da 2p 10-6 a rimbalzo

Sassari continua ad interpretare bene la partita e a mettere in difficoltà Tortona, che vive sulle giocate di talento dei singoli, il Banco arriva fino al 16-23 poi subisce un mini-parziale che riporta a contatto i piemontesi, che hanno il cinismo della grande squadra che ha fiducia. La Dinamo trova risorse difensive, mette pressione e gioca condividendo la palla in attacco, Ramondino è costretto al time out (21-27).

DINAMO & TIRI LIBERI

Tortona sfrutta il bonus falli del Banco e accorcia dalla lunetta, gli arbitri sono molto fiscali, Bucchi trova risorse anche da Diop e Treier, la partita è durissima dal punto di vista fisica, Sassari non può sbagliare niente, altrimenti viene punita. La Bertram si riavvicina grazie alla linea della carità (30-32). La Dinamo fa molta più fatica in attacco e non riesce ad avere fluidità, Jones commette il 3° fallo ed esce dal match, problemi di falli anche per Diop, Chessa e Devecchi, il metro è oggettivamente molto fiscale, Tortona ringrazia, liberi e contropiede per il 38-35. Bucchi chiama un provvidenziale time out e trova la risposta sperata, il 5-0 in chiusura di quarto è prezioso, il Banco va all’intervallo avanti di 2 punti. (38-40)

Dowe 9 punti con Sassari che ha il 50% da 2p 6/15 da 3 punti, tiene a rimbalzo e ha solo 4 perse. 15-0 i tiri liberi per Tortona, che ha 8 punti di Harper e 7 di Christon.

Bucchi ritorna con Dowe in quintetto (Jones in panchina con 3 falli) Robinson inizia con il turbo il 3° quarto, il playmaker insieme alla difesa Dinamo produce un ministrappo, grazie anche all’antisportivo di Macura ai danni di Bendzius. Una bellissima Dinamo arriva sul 38-47. Anche Stephens commette il 3° fallo, Tortona vuole assolutamente reagire con il talento di Christon e Daum, una tripla dell’ex Obraidoro riporta i piemontesi in linea di galleggiamento (45-49). Robinson è completamente in partita, Kruslin risponde con personalità alle folate della Bertram, l’esterno croato difende duro e mette punti chiave, il Banco viaggia fino al 48-56 sprecando per un’inezia il vantaggio in doppia cifra. Tortona rimane agganciata ancora con i tiri liberi a ripetizione, la Dinamo non è molto fortunata, dopo un grande 3° quarto subisce un parziale di 9-0 firmato dalle giocate di Christon (57-56), Bucchi è costretto al time out. Il miglior Krule della stagione aiuta Sassari, Diop è un fattore dentro l’area, al 30’ il Banco è ancora avanti (59-60).

La Dinamo è ancora nel match pienamente, pesantissimo 4° fallo fischiato a Stephens su un blocco, Dowe dimostra grande personalità, Jones mette una tripla chiave ma subito Tortona risponde davvero con cinismo pazzesco. (66-67). Partita fantastica che sale tantissimo di livello, Harper mette un’incredibile bomba del sorpasso (71-69), ma lo stesso fa dall’altra parte Treier. È una battaglia senza esclusioni di colpi, rimbalzi offensivi, accelerate 1vs1, Ramondino chiama time out a 4’ dalla fine (73-74). Severini gioca minuti importanti, è un finale punto punto non per i deboli di cuore, le certezze di Tortona contro l’orgoglio della Dinamo, Bendzius viene scippato a rimbalzo da Harper che segna da 3 punti, sembra l’apertura del break per i piemontesi, poi il lituano però infila un incredibile siluro con fallo, il Banco impatta 78-78. Jones prende un rimbalzo offensivo di capitale importante, difende su Christon con grande intensità e mette due liberi pesanti, Dowe sbaglia il match point da 3 punti, Macura fa 1/2 (79-80 a 16” dalla fine). Robinson è glaciale dalla lunetta sul fallo sistematico, Ramondino disegna l’ultimo time out, che produce due tiracci che però ritornano nelle mani di casa, il ferro dice, la Dinamo vince meritatamente 82-79.

