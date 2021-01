Sassari vola e batte Cantù: i sardi blindano il terzo posto per le Final Eight

La Dinamo Banco di Sardegna Sassari chiude al terzo posto il girone di andata battendo agevolmente Cantù per 98-92 nella quindicesima giornata di LBA. I sardi, nonostante in ritorno dei lombardi nel quarto periodo, tengono sempre il muso avanti chiudendo a 18 punti in classifica a pari merito con la Virtus Bologna.