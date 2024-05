Scafati KO, la Gevi Napoli si prende il derby campano e chiude con onore

GENERAZIONE VINCENTE NAPOLI – GIVOVA SCAFATI 102-92

PARZIALI: 25-25; 56-46; 85-72

NAPOLI: Pullen 13, Zubcic 20, Ennis 19, De Nicolao 2, Owens 3, Brown 11, Sokolowski 14, Lever 13, Bamba ne, Mabor 5, Saccoccia 2, Ebeling. All.: Milicic.

SCAFATI: Morvillo ne, Sangiovanni ne, Blakes 17, Gentile 10, Henry ne, Mouaha 5, Pinkins 13, Rossato 18, Robinson 17, Nunge 4, Pini 2 Gamble 6. All.: Boniciolli.

Robinson, Rossato, Mouaha, Pinkins e Nunge lo starting five di Scafati, Napoli in campo con

De Nicolao, Pullen, Brown, Lever e Owens.

Se il metro con cui leggere il derby è quello dell’agonismo e dell’energia, sicuramente non difettano Robinson, Pinkins e Rossato da una parte, De Nicolao, Lever e Mabor dall’altra. Questi i protagonisti del primo strappo Givova (7-13 a 6’24”) cui Napoli risponde finalizzando il rientro con lo schiaccione di Mabor su ottima circolazione (14-13), da quel momento è un batti e ribatti, una serie infinita di sorpassi e controsorpassi in cui si inseriscono e bene sia Ennis sia Zubcic sponda Napoli, sia Gentile sia Blakes dall’altra, non per caso si impatta al 10′ sul 25-25.

Il botta e risposta sembra il filo conduttore del derby, ma con Ennis e Zubcic ancora infuocati Napoli offre un buon basket e piazza la prima spallata salendo 39-31 a 5’51”. Scafati riesce comunque a rimettersi in scia con il 2+1 di Gamble e l’appoggio al volo di Robinson, arriva però un ottimo momento su entrambi i lati di Lever, infatti l’ex Trieste insieme a Brown, Owens e ancora Zubcic dall’arco rende inutile l’ottima verve di Gerry Blakes e dà alla Gevi il 56-46 di metà gara.

L’estero ospite ex Pistoia riprende a crivellare la retina, con la zingarata di Robinson Scafati dimezza il gap in meno di un minuto, cosa ribadita in 2+1 da Pinkis dopo la bomba di Zubcic su ottimo scarico. Owens sale in un amen a quattro falli, a 7’49” entra Lever che subito colpisce da 3 e come lui anche Sokolowski, Napoli conserva il margine sfruttando anche l’amorragia di aplle perse che Scafati si trascina nel primo tempo, emorragia cui si aggiungono i falli di Gentile che con l’antispostivo sul 70-59 sale a quattro personali. La Givova cerca e trova comunque punti sotto con Pinkins e Nunge, arrivano due falli consecutivi di Pullen che però con cinque di fila ridà a Napoli il +13 (77-64 a 2’39”), Milicic allora va con Mabor e Saccoccia, e i giovanissimi non deludono. Il primo infatti va di rimbalzo/schiacciata, il secondo con due liberi, dall’altra parte la Givova è solo Robinson e uno scatto d’orgoglio di Rossato, parziale che si chiude con l’appoggio volante di Lever e la linea di fondo di De Nicolao, 85-72 Gevi al 30′.

La bomba di Mouaha apre gli ultimi 10′ della stagione delle campane ma l’ex Latina sale anche a quattro falli, Givova che si riavvicina ulteriormente con il buon movimento di Pini ma arriva al bonus con 7’40” da giocare, Napoli fa rientrare Owens ed Ebeling mentre Rossato in jumper piazza il -6. Ennis risponde allora con numero in penetrazione ma dopo una buona difesa arriva il quarto di Sokolowski, Gevi che comunque recupera e con Zubcic si guadagna il due su due del nuovo +10 a 6′ netti dalla fine (89-79). Rossato però dall’altra parte non molla, Mouaha con un altro bel numero confeziona un altro break ospite in un amen Milicic va di time-out. Al rientro Gentile punisce col jumper del -4 e c’è il cambio Pullen per Zubcic ed è azzeccato, infatti dopo che Ennis mette ancora una toppa con punti e rimbalzi, l’ex Brindisi va col marchio di fabbrica e la bomba del nuovo +9. Boniciolli chiama i suoi a raccolta, Gentile risponde ma Pullen con una zingarata fa bottino pieno in lunetta, ancora Gentile ma a forzare e quinto fallo di Mouaha che dà la stura ad altri due liberi azzurri griffati Brown. Due minuti scarsi alla fine, Pinkins si prende due falli con tre liberi ma il tempo scorre inesorabile, Sokolowski sfiora quota 100 con uno su due ai liberi, il polacco però si prende l’onore e lo fa con una bomba e non poteva che essere così. Finisce con il marchio di fabbrica di una stagione comunque positiva con la terza salvezza di fila, anzi storica per Napoli con la terza Coppa Italia in bacheca. Finale 102-92 ma era salvezza già da tempo anche per Scafati: la Campania dei canestri può guardare avanti con fiducia, ancora con due formazioni ai nastri di partenza della A 24-25.