Scafati regge il confronto ma Sassari la vince nel finale

Al Palamangano la Givova ospita una Sassari che più volte si è vista una Givova col fiato sul collo ma che nel finale l’ha portata a casa grazie alla qualità dei suoi uomini migliori, su tutti Chris Dowe. Non basta a Scafati un Logan in stato di grazia con 27 punti a referto e una buona prestazione corale.

Thompson e Okoye fanno partire la gara del Palamangano, pronta la risposta ospite con le triple di Bendzius e Robinson e i punti dall’area di Stephens. Thompson interrompe il break Dinamo prima di un nuovo 5-0 firmato Bendzius e Stephens. Logan entra in partita, fa lo stesso Dowe. Stephens continua l’allungo Sassari, a Thompson e Logan risponde Diop. Treier prima del 2/2 in lunetta di Hannah. Su finale di quarto Pinkins, Kruslin e De Laurentiis restano perfetti ai liberi fissando la prima frazione sul 21-23.

I centri da fuori di Treier e Stone avviano i giochi del secondo quarto. Treier replica e riporta Sassari sul +7. Logan prima di Kruslin, sessione da 3 per Hannah,Logan e Dowe con il vantaggio ospite che resta invariato. Break Givova firmato Okoye e Thompson, Robinson dopo Logan mantiene a distanza Scafati. Hannah e Gentile mandano le due compagini alla pausa lunga sul 42-46.

Al rientro dagli spogliatoi Logan in assolo trova il sorpasso gialloblù, Bendzius per il controsorpasso fa 3/3 in lunetta. Robinson da fuori dopo Okoye. Stephens e Thompson prima della nuova tripla messa da Bendzius, Okoye mantiene a contatto la Givova. Logan fa centro da fuori, Kruslin completa il gioco da 3. Dopo i punti di Gentile, Logan e Mian sulla sirena ristabiliscono la perfetta parità alla fine del terzo quarto: 62-62.

L’ultimo capitolo di gara parte con i punti di Diop e la tripla di Gentile, Dowe obbliga coach Sacripanti al timeout. Dowe mantiene le distanze dopo i punti di De Laurentiis, Hannah fa centro da 3. Gentile prima dei liberi di Stephens, triple per Kruslin e Stone, che trova un nuovo tiro da 3 punti mantenendo in vita le speranze scafatesi. 1/2 per Thompson e Diop, che poi non sbaglia nella seconda occasione dalla lunetta. Dowe completa un gioco da 4 che taglia le gambe alle speranze della Givova. Dowe fa 2/2 mentre il tempo scorre verso la fine tra i punti di Logan, Diop e Dowe che fissano il punteggio finale sul 80-90.