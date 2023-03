Scafati ritrova la vittoria: superata una buona Trieste al Palamangano

La Givova ritrova la vittoria dopo un lungo digiuno e lo fa tra le mura amiche con una sonora prestazione di Logan e Okoye. Non bastano a Trieste i 26 punti di Bartley e l’ottima prestazione di squadra.

Hudson apre la gara del Palamangano, Okoye e Rossato realizzano le prime 2 triple di serata. Ancora Okoye trova punti prima del break di Bartley che firma il sorpasso ospite. Tripla per il neo acquisto Krampelj. Spencer risponde ad Okoye, Logan colpisce da fuori, Krampelj dall’area. Lever e Davis ristabiliscono la paritá su finale di quarto, 19-19.

La tripla di Logan firma l’inizio della seconda frazione, Lever realizza dall’area. Ancora tripla per Logan, Hudson non fallisce alla gita in lunetta, Mian dal pitturato mantiene avanti la Givova. Ancora Hudson impeccabile ai liberi, Thompson fa 2/2. Mian risponde a Terry, Thompson di nuovo pulito in lunetta. Tripla per Bartley, Thompson nuovamente risponde presente ai liberi. Ruzzier in assolo mantiene gli ospiti a contatto, Imbrò piazza la tripla. Okoye dalla lunetta porta la Givova sul +8, Bartley schiaccia, fa lo stesso Okoye. Ruzzier pulito in lunetta, Okoye trova il centro da lontanissimo, Spencer con l’aiuto del tabellone. Scafati va sul +10 con la seconda tripla di Imbrò, 1/2 per Krampelj. Davis manda la Givova al timeout, il 2/2 di Thompson manda le squadra alla pausa lunga sul 51-40.

Terry firma il nuovo ingresso in campo delle due compagini con 2 centri dall’area. Thompson fallisce il suo primo libero, Bartley invece non sbaglia. Davis accorcia, la tripla di Bartley riporta Trieste a contatto. Hudson timbra il sorpasso, Davis con la tripla allunga il parziale clamoroso stabilito dagli ospiti in questa frazione (1-16). Logan dalla lunetta interrompe il digiuno scafatese, anche Davis non fallisce ai liberi. Terry prima di De Laurentiis, triple per Bartley e Rossato. Logan riporta la Givova sul -1 con un tiro da casa sua, Hannah in lunetta non fallisce e fa 3/3 per il sorpasso Givova. La tripla di Mian accende il Palamangano , Lever accorcia e chiude il terzo quarto sul 69-66.

Terry apre l’ultimo spezzone di gara, De Laurentiis mantiene avanti Scafati. Ruzzier non fallisce, Imbrò trova una tripla importantissima. Terry ai liberi mantiene Trieste a contatto, Logan va a segno con la tripla, quinta della sua partita, Okoye costringe gli ospiti al timeout portando Scafati sul +8. Ruzzier prima di Okoye, Hannah e Rossato allungano, Davis completa il gioco da 3. Anche Thompson trova punti e aggiuntivo, Bartley fa centro da fuori e mantiene piú che vive le speranze ospiti. Davis porta Trieste sul -7, Logan realizza dall’area, la schiacciata di Thompson suggella la ritrovata vittoria della Givova Scafati. La tripla di Davis é l’ultima firma della gara mentre il cronometro scorre verso la fine sul punteggio di 93-85.