Scafati sbanca Pesaro. Professor Logan annulla un Charalampopoulos monumentale

Quintetti:

Pesaro: Moretti, Abdur-Rahkman, Charalampopoulos, Cheatham, Kravic

Scafati: Hannah, Stone, Okoye, Pinkins, Thompson

1° QUARTO: Parte bene la Victoria Libertas nel delicatissimo posticipo: la difesa biancorossa limita gli ospiti, non trovando però più di 2 canestri nei primi 3 minuti. Charalampopoulos e Pinkins dall’altra, si ribattono colpo su colpo e invertono il trend iniziale dettato da attacchi poco precisi. La Givova trova il primo vantaggio sul 10-11, ma il greco è indomabile e firma il punto personale numero 13 dopo 8’ di gara, sul 17-15. Le due squadre non ritrovano più la via del canestro, se non dalla lunetta, arrivando quindi sul 18-15 con Totè.

2° QUARTO: Daye e Tambone spingono la VL sul +8, prima che Rossato e Imbrò azzerino quasi tutto lo scarto; le due squadre non si muovono più dal 23-20, arrivando al 14’ in perfetta parità grazie a Logan. Hannah allunga il parziale sullo 0-11, chiuso poi dalla tripla di Cheatham per il -1 VL. Rossato firma un’altra tripla, poi Rahkman si sblocca dal campo per il 31 pari; un indomabile Charalampopoulos che segna il punto personale numero 17, prolunga il parziale pesarese sul 8-0, ampliato poi col tap-in di Kravic sulla sirena per il 37-31.

3° QUARTO: Okoye trova due canestri consecutivi, ma Rahkman risponde con 5 punti; il duello tra i due entra nel vivo con un’altra tripla del giocatore di Sacripanti, a cui fa seguito Hannah con il 2+1 per il 44-42 al 23’. Anche Charalampopoulos onnipresente in campo, torna a realizzare con 5 punti in 10 secondi per il +7. Pinkins ricuce sul -4, poi Delfino prova a dare una scossa ai suoi che non arriva; 3 tiri sbagliati dalla VL fruttano 5 punti a Rossato e compagni che tornano sul -1 al 28’. Pesaro si affida a Kravic che trova due canestri, Thompson giganteggia sotto i ferri e trova il -3, poi a fil di sirena Logan pasticcia e lascia immobile il punteggio sul 56-53.

4° QUARTO: Scafati trova due importanti canestri derivanti da altrettanti rimbalzi offensivi, il greco di Repesa continua a trascinare i suoi, ma arrivano anche la triple di Rossato e Pinkins sul 58-66 che costringono il coach croato al secondo timeout nel giro di 2 minuti. Professor Logan continua a macinare punti per il parziale di 11-0 chiuso poi dal solito Charalampopoulos sul 61-69. Tambone replica dai 6,75 così come il capitano della Givova per il +8 al 35’. Daye si sblocca a cui fa seguito il solito numero 33 da 8 metri per il 72-74 al 37’; Logan colpisce ancora con 2 triple incredibili e un gioco da 3 punti. Daye risponde a 90” dal termine ma è troppo tardi. Il pubblico pesarese comincia ad esprimere qualche dissapore nel finale, con la squadra in netta crisi. Finisce 79-86 il posticipo che sancisce l’allontanamento forse definitivo di Scafati dalla zona retrocessione e prolunga la crisi pesarese, in bilico sulla zona playoff.

MVP Basketinside: David Logan (18 punti, 5/12 da 3, 15 punti nel 4° quarto)

CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO – GIVOVA SCAFATI: 79 – 86 (18-15. 19-16, 19-22, 23-33)

Pesaro: Kravic 10, Abdul-Rahkman 10, Visconti, Moretti 2, Tambone 6, Stazzonelli ne, Daye 9, Charalampopoulos 33, Totè 1, Cheatham 6, Delfino 2. All. Jasmin Repesa

Scafati: Okoye 10, Imade ne, Mian , Pinkins 18, De Laurentiis, Rossato 16, Imbrò 2,Thomnpson 15, Tchintcarauli ne, Logan 18, Stone, Hannah 7. All. Stefano Sacripanti