Scafati supera Brescia al fotofinish e si prende la salvezza

La Givova Scafarti guadagna la permanenza in Serie A e lo fa dopo una gara incredibile ribaltatando il -17 alla fine del terzo quarto con un ultima frazione incredibile culminata nel break di David Logan alla linea del traguardo.

La gita in lunetta di Kruize Pinkins apre le marcature del Palamangano, risponde Nikolic, anche lui col 2/2 ai liberi. Odiase prima dall’area e poi dalla lunetta con un solo centro, triple per Gabriel e Hannah. Della Valle e Gabriel da fuori allungano prima del mini break di Thompson che riavvicina la Givova. Le prime triple dei padroni di casa hanno la firma del solito David Logan che pareggia i conti e sorpassa. Della Valle preciso ai liberi anticipa la tripla di Petrucelli, Thompson schiaccia. Sempre il lungo di Scafati fa 2/2, l’ex Cournooh segna da fuori, Cobbins risponde a Logan. Pinkins ristabilisce gli equilibri con il primo quarto che finisce sul 24-24.

La schiacciata di Thompson e una nuova tripla di Cournooh aprono la seconda frazione, per Pinkins punti dall’area e ai liberi. Petrucelli anticipa la nuova tripla di Logan, Thompson allunga per Scafati. Pinkins costringe Brescia al timeout, a Cournooh ribatte Rossato. Burns trova una gran tripla e mantiene gli ospiti a contatto, Cobbins realizza in alley-oop. Tripla per Imbrò e Cournooh, dall’area colpisce Pinkins. De Laurentiis dopo Burns che poi segna anche un libero. Due triple di fila per Caupain che firma il sorpasso, Okoye per il pari. Tripla di Logan e punti di Cobbins che mandano le squadre alla pausa lunga sul 51-50.

Odiase smuove il risultato al rientro dagli spogliatoi, Nikolic trova la tripla. Hannah pulito in lunetta, Odiase prima della tripla di Hannah. Ancora Odiase, Pinkins completa il gioco da 3, Nikolic e Thompson realizzano dall’area. Caupain prima del 2/2 di Hannah, Petrucelli mantiene a distanza la Givova. Odiase bene alla gita in lunetta, Caupain e Petrucelli portano a 12 le distanze tra le due compagini. Della Valle e Cobbins non sbagliano in lunetta, Caupain trova anche la tripla che chiude il terzo quarto sul 65-82.

La tripla di Rossato dà avvio all’ultima frazione di gioco, Logan fa 2/2 e poi piazza la tripla. Petrucelli non sbaglia in lunetta, Thompson realizza dall’area. La tripla di Logan mantiene vive le speranze scafatesi, poi fa 3/3 ai liberi. Pinkins non sbaglia in lunetta, Petrucelli realizza in penetrazione e ancora Pinkins fa 2/2. Thompson firma il sorpasso Scafati dall’area, Gabriel schiaccia per il controsorpasso. David Logan sale in cattedra e segna tripla e punti dall’area che consegnano partita e salvezza a Scafati mentre il tabellone recita 92-88.

GIVOVA SCAFATI-GERMANI BRESCIA 92-88 (24-24, 51-50, 65-82)



Givova Scafati: Stone (0/2 da tre), Okoye 3 (1/2, 0/2), Mian ne, Hannah 10 (0/1, 2/3), Pinkins 18 (5/7, 0/5), De Laurentiis 5 (2/2), Rossato 5 (1/3, 1/5), Imbrò 3 (0/1, 1/3), Thompson 18 (8/10), Tchintcharauli ne, Logan 30 (1/3, 7/10). All: Sacripanti

Germani Brescia: Gabriel 8 (1/1, 2/6), Nikolic 7 (1/1, 1/2), Della Valle 6 (1/3, 0/2), Caupain 13 (2/5, 3/5), Petrucelli 18 (5/8, 2/2), Cobbins 9 (3/4), Odiase 13 (4/5), Burns 5 (1/3, 1/2), Laquintana, Cournooh 9 (3/3 da tre), Moss (0/4, 0/1), Akele. All: Magro

Arbitri: Sahin, Giovannetti e Noce

Note: Scafati 18/29 (62%), Brescia 18/34 (53%); Tiri da tre: Scafati 11/30 (37%), Brescia 12/23 (52%); Tiri liberi: Scafati 23/25 (92%), Brescia 16/19 (84%); Rimbalzi: Scafati 27 (RD 20, RO 7), Brescia 28 (RD 23, RO 5)