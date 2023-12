Seconda vittoria consecutiva di Treviso, Cremona ko in casa

La Nutribullet Treviso vince ancora e lo fa sul campo di Cremona. Olisevicius immarcabile dalla distanza nella prima metà di gara poi nel quarto periodo emerge la forza in penetrazione di Bowman decisivo con punti e leadership. Cremona dopo un super secondo quarto si è sciolta in errori offensivi e difensivi pur avendo i palloni per poter invertire l’esito.

Quintetti:

Vanoli: Denegri, McCullough, Zegarowski, Adrian, Golden

Treviso: Bowman, Olisevicius, Paulicap, Robinson, Allen

1° Quarto:

Avvio deciso di treviso che con Olisevicius e Robinson mette le mani sul match. Dopo 3 minuti senza segnare, la Vanoli si accende con McCullough ma fallisce le occasioni per impattare. Treviso dopo un momentaneo blackout torna a produrre punti dalla distanza con Olisevicius e un preciso Allen trovando il +8 al settimo minuto. Olisevicius è letteralmente on fire e i suoi 6 punti lo portano a regalare a Treviso il 24-13 a fine primo quarto.

2° Quarto: 5 minuti devastanti della Vanoli che spinta dai giocatori esclusi dal quintetto base svolta il match: la tripla di Zanotti in avvio poi 3 canestri consecutivi di Lacey e il gioco da tre punti di Pecchia permettono a Cremona di impattare. Treviso non riesce più a costruire un tiro aperto e così la Vanoli con Zanotti trova il sorpasso. Olisevicius prova a metterci una pezza ma la Vanoli è in fiducia ma con Lacey e Piccoli allunga fino alla doppia cifra. Nel finale Olisevicius trova un rocambolesco buzzer beater che fissa il 39-31 per Cremona.

3° quarto: tripla di Adrian in avvio ma la partita subisce una frenata pazzesca: partita bruttissima e piena di errori da ambo i lati ma in questa situazione ne approfitta timidamente Treviso per accorciare. Minuto dopo minuto Bowman dalla media e Olisevicius dalla lunetta riportano a contatto la Nutribullet con Allen che impatta al settimo minuto. Sempre lo stesso Allen regala il vantaggio a Treviso con la Vanoli completamente in blackout: ci pensa Denegri con tre triple a suonare la sveglia ma Treviso con Allen e Zanelli allo scadere fissa il 52-52 alla fine del terzo quarto.

4° Quarto: Botta e risposta tra Bowman e Denegri con la partita che resta in bilico. La Vanoli complice qualche canestro in più dalla distanza mette la testa avanti ma Bowman in penetrazione è inarrestabile e così trascina Treviso al vantaggio. Troppi errori per la Vanoli al tiro, Robinson e mezzanotte dalla lunetta e infine Allen segna da sotto il +6 a 30 secondi dalla fine. Cremona sbaglia di tutto e di più nel finale e così Treviso chiude col successo 76-70.

I tabellini:

Vanoli Cremona 70-76 Nutribullet Treviso

Vanoli Cremona: Eboua, Adrian 4, Zegarowski 2, Pecchia 6, Denegri 20, Lacey 10, Piccoli 3, McCullough 14, Golden 4, Zanotti 7 All. Cavina

Nutribullet Treviso: Bowman 18, Tadiotto ne, Zanelli 2, Harrison 3, Faggian ne, Robinson 5, Scandiuzzi ne, Mezzanotte 2, Allen 12, Camara ne, Olisevicius 25, Paulicap 9. All. Vitucci