SF G1 – Belinelli on fire e la Virtus Bologna supera la Reyer Venezia solo dopo un overtime

Il capitano della Virtus prende per mano i suoi e Bologna si prende gara uno dopo un supplementare. Partita fatta di parziali da una parte e dall’altra. Tutto si decide all’overtime con un parziale di 17-3 che consegna gara 1 a Bologna.

Quintetto Bologna: Pajola, Belinelli, Cordinier, Shengelia, Dunston.

Quintetto Venezia: Spissu, Casarin, Tucker, Simms, Tessitori.

PRIMO PERIODO

E’ la tripla di Belinelli ad aprire la semifinale scudetto. Risponde subito Venezia con Simms per il 3-3 dopo 1’30’’. Ancora Belinelli a colpire da fuori, aiutato da Pajola per il 9-3 dopo 3’. Orogranata che provano a stare a contatto con Tessitori, ma è ancora Belinelli (già a quota 9 punti) per il 17-9 a metà del quarto. Bologna continua con la difesa forte a concedere poche soluzioni facili e Venezia scivola sul 19-9 con 4’ da giocare. Reazione orogranata a suon di triple con Heidegger e due di Spissu per il 22-18 con 2’ dal primo mini intervallo. Rimonta veneziana completata e ultimo possessp per Bologna con Zizic che chiude il primo quarto sul 24-22.

SECONDO PERIODO

Parte subito forte la Virtus che ancora con Zizic piazza il parziale per il 33-24 dopo 2’30’’. Bologna continua a colpire da fuori con quasi il 70% per il 40-31 a metà del quarto. Reazione di Venezia che si riporta sul 42-37 con le giocate di Tessitori con 3’ da giocare. La Virtus non ci sta e respinge la rimonta orogranata con Belinelli e Polonara per il 48-37 entrando nell’ultimo minuto. Ultimo possesso per Venezia con la tripla di Spissu che finisce corta e il primo tempo finisce 52-37.

TERZO PERIODO

Belinelli riprende da dove aveva lasciato e Bologna scappa sul 57-37 dopo 2’. Reazione orogranata a suon di triple per il 12-0 di parziale firmato Spissu e Heidegger per il 57-49 dopo 4’. Parziale di Venezia che continua con Tessitori per il 57-53 dopo 6’. Bologna ferma il break orogranata con un 2+1 firmato Hackett riportando a distanza i suoi sul 62-58 con 3’ da giocare. Venezia non molla e con Parks si porta sul 64-63 con poco più di 2’ da giocare. Ultimo possesso del quarto per Venezia con la tripla di Heidegger che si spegne sul ferro per il 67-65.

QUARTO PERIODO

Parte subito forte la Virtus con due tripla in fila di Cordinier prima (di tabella) e Abass poi per il 73-65 che costringe Spahija al time out dopo 2’. Venezia resiste e prova a restare a contatto con Parks per il 75-71 dopo 4’. Calano le percentuali da ambo le parti allora Bologna si affida ai veterani Belinelli e Hackett per il 80-72 con 4’ dalla sirena finale. Parziale decisivo? Parks e Spissu dicono di no e di nuovo Venezia a contatto sul 81-79 con 2’41’’ da giocare. Finale in volata con Parks che manda avanti Venezia, Hackett risponde presente. Ancora Spissu a riportare avanti i suoi e pronta risposta di Belinelli per il + 2 Virtus. Ribaltamento con Spissu che impatta con 2 liberi 86-86. Bologna prova a chiudere con Shengelia, ma Parks dice di no ad alta quota. Possesso Venezia con 19’’, ma palla persa per il fallo di Heidegger. Utimo possesso allora per la Virtus, ma la tripla di Cordinier si spegne sul ferro e si va all’overtime sul 86-86.

PRIMO SUPPLEMENTARE

Supplementare a senso unico per la Virtus Bologna trainata da Belinelli e Abass con Venezia che segna solo 3 punti contro i 17 delle VuNere che portano a casa gara uno. Appuntamento domenica 26.05, sempre qui a Bologna per gara 2.

Parziali:24-22; 52-37; 67-65; 86-86.

Virtus Segafredo Bologna – Umana Reyer Venezia 103-89

Tabellini:

Virtus Segafredo: Cordinier 9, Belinelli 26, Pajola 3, Dobric 2, Mascolo 4, Shengelia 11, Hackett 11, Mickey 8, Polonara 5, Zizic 8, Dunston 3, Abass 13. All. Banchi.

Umana Reyer Venezia: Spissu 19, Tessitori 20, Heidegger 14, Casarin 2, De Nicolao 6, Janelidze ne, Kabengele ne, Parks 17, Brooks, Simms 6, Wiltjer 2, Tucker 2. All. Spahija.