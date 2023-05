SF G2 – Virtus Bologna ancora dominante, Tortona ancora battuta

Virtus Segafredo Bologna vs Bertram Yachts Derthona Tortona: 108 – 78

(1Q 23 -20; 2Q 55 – 40; 3Q 80 – 58)

Virtus Segafredo Bologna: Cordinier 11, Mannion 2, Belinelli 9, Pajola, Jaiteh 11, Shengelia 8, Hackett 12, Mickey 20, Camara, Ojeleye 15, Teodosic 5, Abass 15

All: Scariolo

Bertram Yachts Derthona Tortona: Christon 5, Mortellaro n.e, Hunt 15, Candi 7, Tavernelli 2, Filloy, Severini 9, Daum 17, Cain 4, Radosevic 3, Macura 16, Filoni

All: Ramondino

Arbitri: MAZZONI M. – LO GUZZO C. – BORGO C.

Gara 2 di semifinale per la Virtus Segafredo Bologna che ospita Bertram Tortona nell’immediata replica di Gara 1.

Inizio guardingo da parte delle due squadre in campo, che nei primi minuti di gioco faticano a trovare un ritmo adeguato, commettendo diversi errori da entrambe le parti. Sostanziale parità a metà parziale con le due squadre ad equivalersi, specialmente negli errori e nelle palle perse, con il gioco che stenta a decollare mentre gli errori sono diversi, su entrambe le metà campo. Il tentativo di fuga ospite viene subito riassorbito dalla Segafredo che si riporta a -3 quando sul cronometro rimangono 2.20′ minuti al termine della prima frazione. Pareggio bianconero a quota 20 con 37” sul cronometro ad opera di Mickey: ci pensa poi Teodosic da tre punti a consegnare la leadership alla Virtus sul punteggio di 23-20, con cui si chiude il primo parziale. Nella seconda frazione prosegue il parziale aperto dalla Segafredo che si ferma sul 14-0, interrotto dal canestro di Candi che ridà ossigeno ad una Tortona che faticava in fase offensiva. La Segafredo inizia ad aumentare anche le percentuali da tre punti con Abass con due triple consecutive che consentono il +11 sul punteggio di 36-25. Prosegue il moment positivo bianconero, con Teodosic che sale di giri e regala assist importanti per i compagni che non sprecano i frutti del suo lavoro e la Virtus allunga sul 43-28 a metà secondo quarto, senza che Tortona riesca ad impensierire un difesa coriacea che concede pochissimo. La Bertram però non si arrende e con due triple ad opera di Hunt e Macura, si riporta a -12 dodici, costringendo coach Scariolo al time out. Il match va via via facendosi sempre più fisico e nervoso con tanti contatti al limite, ma ad uscirne meglio è la Segafredo che mantiene saldamente il comando sul punteggio di 51-38 con 1′ minuto sul cronometro: i due liberi di Hunt riportano a -11 il gap, ma la Segafredo chiude avanti all’intervallo sul punteggio di 55-40 grazie ad un parziale di 4-0 di Hackett.



Dopo l’intervallo lungo il canovaccio dell’incontro cambia di poco, con più equilibrio nel gioco e nel risultato: le due squadre si rispondono colpo su colpo con gli stessi canestri, lasciando il gap congelato. Virtus che si affida al gioco corale, muovendo bene il pallone in velocità, mentre Tortona si affida più alle capacità dei singoli con Macura e Hunt costretti a caricarsi i compagni sulle spalle. A 2′ minuti dal termine il vantaggio Segafredo è di 18 lunghezze sul punteggio di 72-54: pieno controllo del match da parte dei bianconeri che sono stati in grado di dare una svolta, anche psicologica all’incontro. Terzo parziale chiuso in crescendo per la Virtus che si trova, all’alba dell’ultima frazione, a guidare con il punteggio di 80-58. Nell’ultimo periodo è Tortona a ripartire forte con due triple in rapida successione per un parziale di 6-2 che riporta il distacco sotto le 20 lunghezze di distanza sul punteggio di 82-64. La Segafredo non rimane a guardare e riprende a mettere in campo il ritmo visto nei precedenti parziali e amplia la forbice sul 99-71, con la combinazione di Mannion che alza in alley oop per Ojeleye che inchioda la schiacciata. L’appoggio di Mannion vale la tripla cifra di punteggio, sul 101-71, poi rapidamente portato a 106 da Cordinier e da una tripla di Ojeleye che vale il quindicesimo punto per l’ex Boston. La Virtus Segafredo Bologna si aggiudica anche Gara 2 con il punteggio di 108-78, con la serie che ora si sposterà a Tortona in una già decisiva Gara 3.

virtus.it