SF G3 – Questa Olimpia è uno spettacolo! Brescia saluta i playoff con onore, Messina in finale

Milano è la prima finalista della LBA 2023/24. Il verdetto è chiaro, senza appello. L’Olimpia sbanca Brescia e chiude la serie senza troppi patemi, confezionando un’altra prova fantastica sui due lati del campo. E’ soprattutto nella metà campo offensiva che la formazione di coach Messina fa la differenza, giocando se possibile meglio del primo atto della serie. Già tutto deciso nel primo tempo, dopo i primi 10′ di gioco che avevano già fatto capire l’andamento della gara: Milano costruisce e converte, Brescia no, e infatti dopo 10′ la Leonessa era quasi doppiata in valutazione (20 a 37). I locali restano nella gara per il secondo periodo, fino a quando Milano accelera e piazza un parziale decisivo poco prima dell’intervallo, andando al riposo con un considerevole vantaggio. La ripresa vede Brescia provarci, ma non riuscendo mai neanche lontanamente a impensierire una formazione semplicemente più forte, e che ha giocato meglio per tutto il corso della serie. Impressionante il dato del tiro dall’arco, con l’Olimpia che fattura 14/23 nei primi 20′ di gioco, punendo ogni singola scelta difensiva bresciana con precisione da killer. MVP della serata è un soprendente Ricci, in serata di grazia al tiro e autore di 16 punti con 4/6 al tiro pesante. Ma in generale tutti promossi tra le fila dei viaggianti, che si presentano alle Finals da favoriti, a prescindere dall’avversario.

Per Brescia una stagione comunque positiva, ma andata in calando nella sua seconda parte. Dalla Coppa Italia in poi il gioco bresciano è stato più altalenante, con la Leonessa che ha perso un primo posto in classifica che avrebbe fatto senz’altro comodo. Ma del resto per dare fastidio a Milano quando il livello bisogna fare qualcosa di speciale, Brescia non lo ha fatto.

Quintetto Brescia: Cournooh, Della Valle, Petrucelli, Gabriel, Bilan

Quintetto Milano: Napier, Tonut, Hall, Mirotic, Melli

Melli e Tonut aprono il match con quattro punti che instradano subito la gara sui binari giusti per l’Olimpia. Brescia subito a faticare sui due lati del campo, con i primi tre possessi infruttuosi, mentre di là Napier stampa in faccia a Petrucelli la bomba del 7-0. Reazione Germani, con la tripla di Cournooh e il canestro di Della Valle, a dare ossigeno a Brescia e verve a un PalaLeonessa tutto esaurito. Milano non abbandona l’idea di scappare ma Brescia cerca aggiustamenti difensivi, con Petrucelli e Cournooh a mordere le caviglie di Napier e Hall. Coach Messina allora manda in campo Shields, mentre Della Valle manda a vuoto con un fly-by Hall e segna il -1 (11-12 al 5′). La gara è piacevole, con le compagini che si scambiano tiri dall’arco, mentre Milano buca il primo tentativo di zona bresciano con l’ennesima tripla, stavolta a firma Hall (16-21 al 7′). Possesso seguente è ancora lui a infilare Della Valle e ad appoggiare in reverse, massimo vantaggio Olimpia a +7 e timeout di coach Magro. Rientro in campo che non cambia lo spartito, complice anche la terna che non fischia un colossale fallo ai danni di Burnell, mentre sul possesso seguente l’Olimpia, ora schierata con un quintetto molto fisico, trova altri tre punti con Voigtmann per il +10 (16-26). Durissima per Brescia, che fatica a costruire possessi buoni e spesso trova punti da situazioni fortuite, mentre Milano costruisce e converte due tiri vincenti dalla lunga distanza di Ricci, che mandano in archivio il primo quarto sul 21-32.

Massinburg ad aprire il secondo periodo con un “circus shot” con fallo. Risponde Napier dall’arco, ottimamente servito da Voigtmann. Milano gioca davvero bene, fa uscire la palla coi tempi giusti sui raddoppi, converte con una efficienza altissima, è aggressiva in difesa e a rimbalzo. Brescia tenta di gettare il cuore l’ostacolo, trovando canestri con Akele e Massinburg, ma ogni volta che si va di là Milano esegue meglio del possesso precedente: la tripla di Napier vale il nuovo +11 a metà quarto (31-40). Olimpia sfidata al tiro va ancora a segno con Mirotic, che per l’ennesima volta punisce l’aiuto bresciano in post basso (31-43). Leonessa alle corde, cerca di trovare linfa attaccando i cambi milanesi: prima Massinburg batte Melli, poi Cournooh spazza via Napier e va al ferro, spingendo la panchina ospite a fermare il gioco. Si torna in campo e arriva una tripla splendida di Shields, con la Leonessa completamente a farfalle sulla circolazione palla avversaria (35-46). Milano punisce la zona della Germani ogni volta che viene proposta: Shields è glaciale dai 6.75 per il nuovo +13 Milano. Nel frattempo Hines disinnesca Bilan dal post basso con un paio di possessi difensivi di altissimo livello, trovando due triple pesantissime che di fatto chiudono il match: la prima la piazza Ricci sulla sirena sfruttando una dormita incredibile di Della Valle che non lo segue sul perimetro. La seconda è firmata da Shields su una palla persa banale della Leonessa, per il massimo vantaggio milanese (37-56). 39-56 all’intervallo, la gara è sostanzialmente chiusa grazie a un mostruoso 14/23 meneghino al tiro pesante.

8-0 Germani ad aprire la ripresa e timeout immediato di coach Messina. Germani che prova a produrre il massimo sforzo ma viene puntualmente respinta dai canestri, fin troppo facili nel pitturato, di Melli e Ricci (45-60). Brescia sicuramente più coriacea e fisica, dimostra di non voler mollare la stagione con una prova opaca. Da qui infatti arriva un nuovo parziale dei padroni di casa, che prima mette a referto punti con Gabriel dalla lunetta. Poi Bilan sfida Ricci in post basso, altri due. Infine una rara tripla di Petrucelli che trova il fondo della retina (52-63 al 25′). Leonessa che cerca di rientrare in gara ma sono le seconde linee meneghine a dare una nuova spallata alla Leonessa: prima Hines raccoglie due punti dalla spazzatura, poi Ricci dall’angolo fulmina Gabriel (57-70). Brescia ancora cerca di risalire la china, tornando a -8 ma subendo ancora due canestri dolorosissimi, tra cui una bomba di Hines che batte la sirena, chiudendo il terzo tempino (64-77).

Ultima frazione senza molto da dire: Milano la inaugura con un 7-3 che riporta le “scarpette rosse” a +17 (67-84). Timeout Magro ma Brescia continua a pasticciare in attacco: altra palla persa che lancia Hall in campo aperto (67-86). Risponde Brescia con un 6-0 che accorcia le distanze, con il cronometro che corre e ormai nessuno che crede in un nuovo rientro bresciano (72-87 al 35′). Ultimi minuti di pura accademia, con poco da segnalare. Milano vince con merito col punteggio di 86-96.

Germani Brescia vs Olimpia Armani Exchange Milano 86-96 (21-32; 39-56; 64-77)

Brescia: Gabriel 15, Bilan 10, Burnell 4, Massinburg 21, Della Valle 7, Petrucelli 5, Cobbins 7, Cournooh 12, Akele 5, Porto n.e., Tanfoglio n.e. All: Magro

Milano: Bortolani 0, Tonut 5, Melli 7, Napier 12, Ricci 16, Flaccadori 4, Hall 14, Caruso 0, Shields 14, Mirotic 14, Hines 5, Voigmann 5. All: Messina

MVP Basketinside: Giampaolo Ricci, è l’eroe che non ti aspetti. Nel primo tempo gli entra tutto, nel secondo tempo è premiato da Messina anche come minutaggio. Se gioca così può essere un fattore anche nella prossima serie.