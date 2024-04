Shengelia mattatore, Bologna batte Tortona

Bertram Derthona-Virtus Segafredo Bologna 77-84

(18-17, 39-41, 55-65)

Tabellini:

Derthona: Zerini, Ross 11, Dowe 5, Candi, Tavernelli ne, Strautinš 7, Baldasso 4, Severini 3, Obasohan 12, Weems 13, Thomas 12, Radošević 10. All. De Raffaele

Bologna: Cordinier 11, Belinelli 6, Pajola 5, Dobric, Mascolo 1, Lomazs 3, Shengelia 15, Hackett 11, Polonara 9, Zizic 11, Dunston 4, Abass 8. All. Banchi

Prima sconfitta casalinga del 2024 per la Bertram Derthona, che per larghi tratti gioca alla pari con la Virtus Segafredo Bologna, cedendo nel finale a seguito dell’ultimo parziale avversario. La formazione allenata da De Raffaele, nonostante la sconfitta, conquista la qualificazione ai playoff in virtù dei risultati maturati sugli altri campi e al termine di una lunga rincorsa negli ultimi mesi.

Avvio di gara ad alto ritmo per entrambe le squadre, che trovano soluzioni efficaci in velocità: l’equilibrio regna sovrano per tutta la frazione, chiusa avanti dalla Bertram di una lunghezza (18-17). La Virtus comincia il secondo quarto con uno 0-10 propiziato da Zizic che vale l’allungo (18-27), poi la Bertram, spinta da Ross, piazza un contro break che porta alla parità a 36 con il tap-in di Radošević sul libero sbagliato dallo stesso Ross. Nel finale permane l’equilibrio, il canestro di Shengelia dà il vantaggio agli ospiti (39-41).

Al rientro dagli spogliatoi i canestri di Weems riportano avanti il Derthona, prima del nuovo tentativo di allungo di Bologna che, minuto dopo minuto, dilata il proprio gap sino alla doppia cifra (55-65) alla terza sirena. La fiammata di Radošević riavvicina la Bertram nel punteggio, ma la formazione allenata da Banchi, con grande lucidità, trova le giocate per mantenere il comando del punteggio. Nel finale, di agonismo, il Derthona trova le energie per rientrare: la tripla di Weems vale il -4 (75-79) al 38’. Polonara e Shengelia chiudono poi la gara: Bologna vince 77-84.

Così coach Walter De Raffaele al termine della gara: “Complimenti doverosi alla Virtus che, tranne nel primo quarto, è stata sempre avanti nel punteggio. Faccio i complimenti anche ai miei giocatori, che hanno fatto gara di grande spessore, andando oltre i limiti chiari e cercando di sopperire all’infortunio di Severini che sembra piuttosto grave. Contro queste squadre bisogna essere perfetti almeno in difesa: alcune volte abbiamo fatto errori che Bologna ha punito sistematicamente. Siamo comunque stati competitivi e presenti nonostante un assetto di squadra che si modifica continuamente. Rimane un po’ di amarezza per la sconfitta, ma ciò non toglie i meriti a una squadra di livello superiore. I playoff sono un premio per il Dottor Gavio, che insieme a Ferencz Bartocci e Marco Picchi, è la persona che ha sofferto di più in questa annata. Va fatto un plauso ai giocatori, perché il 26 dicembre nessuno si aspettava questo risultato, che è un premio per i sacrifici della squadra, dello staff e degli uffici che hanno remato tutti nella stessa direzione: credo che questo gruppo abbia fatto una piccola impresa di cui bisogna essere orgogliosi”.

UFFICIO COMUNICAZIONE DERTHONA BASKET