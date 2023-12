Shengelia protagonista, la Virtus Bologna supera una Pesaro incerottata

La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro chiude il 2023 con il match della 14^ giornata di Serie A che alla Segafredo Arena va ai padroni di casa della Virtus Segafredo Bologna per 83-66.

Coach Maurizio Buscaglia manda in quintetto Cinciarini, Tambone, Visconti, Ford e Totè. Coach Banchi si affida a Pajola, Belinelli, Dunston, Abass e Cordinier.

Il match si apre con il canestro da sotto di Tambone e i cinque punti consecutivi della Virtus. Al 5′ Visconti commette fallo su Belinelli che realizza un 2+1 per l’11-4. Bluiett è preciso dalla lunga distanza, Totè in penetrazione regala ai biancorossi il -2 e poi anche la parità a quota 11. Leo in schiacciata riporta avanti i pesaresi, con coach Banchi costretto al timeout a 3’04” dalla fine del primo quarto: Visconti trova con un po’ di fortuna la bomba del 15-19 con cui si chiude il primo parziale.

I secondi dieci minuti di gioco partono con i due punti di Lundberg sulla sirena dei 24 secondi; Visconti ferma irregolarmente Shengelia che con un 2+1 firma il 20-19. La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro risponde con Totè ma la Virtus Segafredo con la bomba di Dobric va sul 25-21. Timeout dalla panchina biancorossa a 6’39” dall’intervallo: Hackett da tre piazza il 28-21, Polonara realizza il massimo vantaggio bolognese (33-23). La terna fischia un tecnico per proteste a Belinelli, con Tambone a firmare la bomba del -9 ospite. Si va negli spogliatoi sul 41-32.

Il secondo tempo inizia con il canestro di Dunston e quello di Bluiett. Al 26′ il tabellone è sul 48-37, con Trevon che per due volte tiene a contatto i pesaresi con la tripla del -8. Il terzo quarto si chiude sul 58-48 grazie a una bella azione personale di Pajola.

Gli ultimi dieci minuti scattano con la bomba di Lundberg per il 61-48 e quella di Belinelli per il +16 Virtus. La schiacciata di Polonara vale il 69-52: coach Buscaglia chiama timeout a 6’15” dalla fine, poi i bianconeri toccano il +20 con Dobric che poco dopo è costretto a lasciare il campo per infortunio. Il tiro pesante di Polonara vale il 79-62: il match si chiude sull’83-66.

A fine match questa l’analisi di Coach Maurizio Buscaglia: “Sapevamo che sarebbe stata una gara difficile. Nel primo parziale abbiamo perso due rimbalzi sotto la retina, rientrando lentamente. Così facendo abbiamo concesso sei-sette punti facili a una squadra molto forte. Anche su questo dovremo lavorare, puntando a essere più consistenti. Dobbiamo lavorare di squadra, cercando di migliorare. Siamo rimasti per 30 minuti in partita contro la Virtus, consapevoli delle condizioni in cui siamo arrivati a questo match. Noi dobbiamo giocare ogni pallone per la salvezza, ovvero tuffandosi e pressando sempre. Serve maggiore tigna sia in attacco che in difesa”.

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA – CARPEGNA PROSCIUTTO BASKET PESARO 83-66 (15-19; 41-32; 58-48)

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Cordinier 4, Lundberg 6, Belinelli 10, Pajola 4, Dobric 9, Mascolo, Shengelia 22, Hackett 6, Menalo 2, Polonara 11, Dunston 5, Abass 4 Coach: Banchi

CARPEGNA PROSCIUTTO BASKET PESARO: Bluiett 15, Visconti 10, Ford 7, Maretto, Tambone 5, Cinciarini 11, Stazzonelli, Mazzola 2, Fainke ne, Totè 16 Coach: Buscaglia

Arbitri: Bongiorni, Galasso, Valleriani

Ufficio Stampa Carpegna Prosciutto Basket